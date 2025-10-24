鈴木福主演『ヒグマ!!』公開延期 現実の被害が続く状況を真摯に受け止め【声明全文】
11月21日に公開が予定されていた鈴木福主演の映画『ヒグマ!!』が、現実で被害が相次いでいる状況を踏まえ、公開延期されることが決定した。製作委員会より声明が発表された。
【動画】ヒグマの全貌が明らかに『ヒグマ!!』予告編
本作は、使い捨て闇バイトの若者たちが最強ヒグマと対峙するアドベンチャーバトル。鈴木福が主演を務め、『ミスミソウ』や『許された子どもたち』などで、10代の子供たちの生きづらさ、リアルな姿を描き続けてきた内藤瑛亮がメガホンをとる。
製作委員会は本作の公開延期に際し、正式な声明を発表した。声明では、まず「昨今のクマ被害に遭われた方々や、出没警報下で日々を過ごす地域の方々へのお見舞い」を表明。そのうえで、現実の被害状況を真摯に受け止め、関係者との協議を重ねた結果、「落ち着いた環境の中で安心して映画を楽しんでいただけるよう、公開時期を再調整する」と説明している。
本作は、闇バイトとクマ被害という2つの現代的恐怖を交錯させたリアリティ追求型のスリラー。襲撃や食害の描写も含まれるが、それは過激さを狙ったものではなく、「恐怖を通して現実をシミュレーションし、人の生を映す」というモンスター・スリラー本来の寓意に基づいた表現であるという。
新たな公開日は後日発表される予定で、購入済みのムビチケはそのまま使用可能としている。
【声明全文】
この度、2025年11月21日に公開を予定しておりました映画『ヒグマ!!』の公開時期について延期することを決定いたしました。
まず初めに、昨今のクマ被害に遭われた方々、そしてクマの出没警報の下で日々を過ごされている地域の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
現実の被害が続く状況を真摯に受け止め、関係者と綿密に協議を重ねた結果、落ち着いた環境の中で映画を楽しんでいただける公開時期を再調整することといたしました。
本作は、闇バイトとクマ被害という二つの現代的恐怖を交差させた、リアリティ追求型のスリラー映画です。物語には襲撃・食害の描写も含まれますが、それは過激さを目的としたものではありません。
モンスター・スリラーが本来持つ――＊＊「恐怖を通して現実をシミュレーションし、人の生を映す」＊＊という寓意に根ざした表現であり、現実への配慮を大切にしながら、ご鑑賞の皆さまが安心して没入できる上映環境を整えてまいります。
新たな公開日は、改めて確定次第発表いたします。お手持ちのムビチケはそのままご利用いただけますので大切にお持ちください。
引き続き、映画『ヒグマ!!』を応援くださいますようお願い申し上げます。
2025／10／24
2025映画『ヒグマ!!』製作委員会
