金沢を中心に藩政期から続く「加賀料理」が、国の無形文化財に登録される見通しとなりました。総合芸術と評されるその理由とは…

創業135年、金沢の老舗料亭「金城樓」。



提供するのは、伝統的な加賀料理です。



九谷焼の器に盛りつけられた能登産の新鮮な海の幸や、鴨肉と加賀野菜を煮込んだ「鴨治部」など。

地元食材にこだわるのはもちろんですが、代々受け継がれる味を大切にしています。





金城樓・土屋 兵衛 社長：「小麦粉でとろみをつけます。これ片栗粉はせずに小麦粉とするというのは、非常に大事な治部の要素なんですけれども、片栗粉ですとやっぱりどうも、単なるあんかけみたいになってしまうと」そして、器にも加賀らしさが…

金城樓・土屋 兵衛 社長：

「こちらの治部煮は、治部椀という輪島塗の器なんですが、外からの見た目には、非常にシンプルな塗り物の器に見えますが、蓋を開けていただくと、非常に豪華な蒔絵がほどこされていると、こういう奥ゆかしさといいますか、サプライズといいますか、そういったところがですね、一つ、加賀料理の大きな要素、加賀の美意識の大きな一つの要素かなと思います」



国の文化審議会は24日、こうした加賀料理を、国の無形文化財に登録するよう文部科学大臣に答申しました。

正式に登録されれば、料理関係では京料理に次いで2例目となります。



加賀料理技術保存会・大友 佐俊 会長：

「大変うれしいです。長年の私の悲願でもあるし」



石川県や地元の料亭などでは、加賀料理の文化財的価値を明確にするための実地調査などを行い、ことし7月には、石川県内38店舗でつくる加賀料理技術保存会を発足させました。

加賀料理技術保存会・大友 佐俊 会長：

「それを継承する人たちがしっかりと根付いて、この地でしっかりとやっていただく、これが一番だというふうに思います。それに対するいろいろな、これから技術の研修、それから考え方の研修、こういうものをしっかりとやっていきたい」

加賀料理の大切な要素となるのは、料理そのものだけではありません。



金沢で最も歴史のある料亭「つば甚」では…



「月の間でございます」

金沢の眺望を楽しめるこちらの部屋は、106年前に月の光を計算して、設計されたといわれています。



つば甚女将・鍔 裕加里 さん：

「その月の光をこの書院から取り入れまして、そしてこの床柱ですね、半月に切り取ってございますが、こちらから月の光を入れて軸と花を照らします。そして、向こう側の品物も照らせるように、月の光を計算して設計されたというふうに言われております」

明かりが少なかった時代の歴史を感じるのも、楽しみ方の一つ。



そして、掛け軸や花は季節ごとに入れ替えるだけでなく、祝いの席など用途にあわせて選んでいるということです。



つば甚女将・鍔 裕加里 さん：

「加賀料理はやっぱり総合芸術だと思いますね。器の中に盛り付けられた料理だけではなく、その器、そしてテーブルの上のしつらえ、またはそのテーブルの外のしつらえ、お部屋全体の設え、そして窓から見える景色までもがごちそうなのではないですかね」



郷土料理と伝統工芸、そして、もてなしの演出が一体となり、総合芸術と評された加賀料理。

文化財への登録は、その継承と発信に向けての大きな一歩となりそうです。