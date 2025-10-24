こりゃこなれる！！【40・50代】が即マネしたい♡「最旬おすすめヘア」

年齢を重ねても、髪の質感やシルエットの工夫で印象は大きく変わります。今っぽさをさりげなく取り入れた「最旬ヘア」は、無理なく垢抜けを叶えてくれる強い味方。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、40・50代が参考にしたい、トレンド感と品を兼ね備えたスタイルをご紹介します。

まろやかブラウンのレイヤーミディ

まろやかブラウンカラーで仕上げたレイヤーミディ。全体にたっぷりとレイヤーを入れ、毛束が自然に重なり合うようにカットされています。動きのあるラフな毛流れが魅力で、こなれたムードを演出してくれそう。髪全体の軽さと立体感が際立つ大人のレイヤースタイルです。

グレージュが映える、ふんわりショートボブ

透明感のあるグレージュカラーが上品なショートボブ。後頭部にふんわりと丸みを持たせ、襟足をタイトに絞ることできれいなくびれをつくっています。トップは根元から軽く立ち上げて空気を含ませるように仕上げ、横顔まで美しいシルエットに。やわらかさと立体感のバランスが絶妙です。

ブラウンカラーのナチュラルレイヤーボブ

こっくりとしたブラウンカラーが落ち着いた雰囲気を引き立てるレイヤーボブ。トップを自然に内へ入れ、ベースは外ハネにすることで、さりげなくくびれを強調。ほんのりウルフの要素を取り入れたカットが軽やかな動きを生み出し、上品さの中に抜け感が漂います。

柔らかニュアンスボブ

透け感のある柔らかな色味が印象的なニュアンスボブ。ぷつっとしたカットラインに、ほんのりくびれをつけてシルエットをすっきりと見せています。重たさを残しつつも軽やかさを感じるバランスで、ナチュラルにまとまる仕上がりに。大人の女性に似合う穏やかな雰囲気のボブです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@kaihatsu_tomoya様、@urano_kazuyuki様、@kitadani_koujiro様、@miiika241様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里