今田美桜、5年前刊行の大ヒット写真集が今年も重版 “偉業”10万部達成が目前に
2020年1月に発売された俳優・今田美桜（2８）の2nd写真集『ラストショット』（講談社）が、発売から6年近く経過した現在もロングセールスを続け、10度目の重版が決定した。累計で11刷となり、デジタル版のセールスと合わせると俳優の写真集としては“偉業”ともいえる10万部の達成が目前となった。
【写真集カット多数】6年前に撮影 今田美桜の美しさを捉えた珠玉カット【50枚以上】
本作は2019年、ほほ笑みの国・タイで撮影。当時22歳の今田のみずみずしい表情、熱気あふれる街でみせる女優としての表現力、リゾート地で披露した貴重な水着姿など、多彩な魅力が存分に全144ページにわたり収録されている。
重版を記念し、同書のデジタル版に特典として収録されているカットから1点が特別公開。ガラス越しに今田を捉えた一枚で、少し濁ったガラスを通しても今田の唯一無二の魅力といえる透明感にあふれたカットとなっている。
今田は9月まで放送されたNHK連続テレビ小説『あんぱん』で主人公の朝田のぶを演じ、18年ぶりに日本で開催された『東京2025世界陸上』のTBS世界陸上アンバサダーを務めるなど、今年は例年にも増して飛躍の一年に。さらに12月31日放送の『第76回NHK紅白歌合戦』の司会を、綾瀬はるか、有吉弘行、鈴木奈穂子アナウンサーと担当することも発表されたばかり。来年に向けてさらなる飛躍が期待される。
