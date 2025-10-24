故ジーン・ハックマンさんの遺品が、１１月に開催されるボナムズのオークションに出品される。対象には、映画『許されざる者』（１９９２年）や『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』（２００１年）などで受賞したゴールデングローブ賞のトロフィー３点が含まれる。



【写真】２人で亡くなっているところを発見されたジーン・ハックマン夫妻

１１月１９日には、ミルトン・エイブリー、オーギュスト・ロダン、リチャード・ディーベンコーンら著名アーティストによる絵画１３点がニューヨークでライブオークションにかけられる予定となっている。



ボナムズのプライベート＆アイコニック・コレクション部門責任者アナ・ヒックス氏は「これらの出品はハックマンの私的な世界を垣間見る貴重な機会であり、彼の創造的な人生と対話する場です」と語った。



オンラインオークションは１１月８日～２１日と１１月２５日～１２月４日の２回開催され、ハックマン自身の絵画、書籍、脚本、ポスター、そしてゴールデングローブ賞トロフィーも出品される。



ライブオークションには、落札予想額が最大７０万ドル（約１億円）のミルトン・エイブリー作『Ｆｉｇｕｒｅ ｏｎ ｔｈｅ Ｊｅｔｔｙ』（１９５７年）も含まれる。一方でオンラインオークションには、ハックマン自身が描いた静物画も出品され、１０００～１５００ドル（約１５～２２万円）の落札が予想されている。



ハックマンは２００４年に俳優業を引退後、画家、小説家、収集家として活動。今年２月２６日、ニューメキシコ州サンタフェの自宅で妻ベッツィー・アラカワさんと共に亡くなっているのが発見された。妻が先に、げっ歯類の排泄物なとの接触で感染する珍しいウイルスで、その約１週間後に重度の心血管疾患と進行したアルツハイマー病で、それぞれ亡くなったとみられている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）