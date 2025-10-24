偽の画像や誤った情報など、ネット上に拡散される「フェイクニュース」について、適切な向き合い方などを伝えるためのイベントが始まりました。

「疑惑」「流出」…おどろおどろしい見出しが並ぶ画面。AI技術の進化でフェイクニュースが大量に配信されていることを受けて、ヤフーニュースが、フェイクニュースの作られ方などを展示したイベントです。

記者「『朝ごはんにサンドイッチを食べた』このように何気なく話している一言が大袈裟な見出しとなって出てきました」

こうした何気ない一言を誇張してニュースの見出しを作り、受け取る人の印象を変えてしまうなど、さまざまなフェイクニュースの情報が紹介されています。

LINEヤフー 執行役員・永田佑子さん「リテラシーを上げなければそれ（AI）に惑わされてしまうということもある。十分に注意していただくことが重要かなと思います」

総務省の調査では10代から30代のおよそ半数が、「偽情報、誤情報を何らかの形で拡散した経験がある」と回答していて、LINEヤフーはこのイベントを「信頼できる情報を見極める習慣づくりにつなげたい」としています。