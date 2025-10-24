高市早苗首相は２４日、就任後初の所信表明演説を衆院本会議で行った。物価高対策に「最優先で取り組む」と強調し、「強い経済」を構築するため、「責任ある積極財政」方針を掲げた。

社民党の福島瑞穂党首は同日、Ｘに「所信表明演説をうけてのぶら下がり」と会見動画を投稿し、「障害者、人権という観点もない。生活がない所信表明」などと批判した。

さらに「『強い』『強い』が出てくる。『強い』が１０回、『強く』が３回、『強さ』が１回、『強靱』が２回、『強化』が１３回。だから『強い』が大好き！。だから、弱っちい、生活者とかに関心がない、斬り捨てるんじゃないかと思います」と指摘。

「『力強い外交』『強い沖縄経済』って言われても、何言ってるかわからない！。『日本列島を強く豊かにしていく』ってのが分からない！」と語り、「頑張っても報われない人が（この中に）出てこない、生活者、当事者が出てこない。そういう悲しい所信表明だと思います」「各役所から出てきた短冊を集めた、大企業やビジネスのための政策」「生きている人の苦労や大変さが出てこない」「冷たい政治」などと斬り捨て、「とことん高市内閣と対決していきます！」と述べた。

さらに議員定数削減について聞かれ「定数削減には反対です！」「社民党もそうなんですが、少数政党が殺されて、さらに民意が反映されないことになる！」と危機感を訴えた。