バトルロイヤルで起きた前代未聞のドジっ子ハプニング。ヒールタッグの通せんぼ攻撃から逃れるはずが大失敗して滑落し、本人も苦笑いの恥ずかしい失格劇となった。

【映像】鉄柱で“ツルリ”…美女レスラー、前代未聞のドジっ子ミス

WWE第3ブランド「NXT」の公式が、女子王座挑戦権争奪バトルロイヤルのハイライト映像を公開。瞬く間に話題をさらった。

動画では、ウォーレン・シンクレアがキャシー・リーとジェシカ・マッケイのコンビにエプロン上で挟まれるシーンからスタート。リング内への復帰を狙うウォーレンを、2人の“通せんぼ”が阻む。このままでは落下してしまうと判断し、ウォーレンは追撃を逃れようとリングポストをよじ登るが、鉄柱でツルリと滑って転落。無念の失格となった。

SASUKEのファーストステージ序盤での失敗を思わせる、あまりにも無計画な凡ミス。ウォーレン本人もリング下で苦笑いを浮かべ、キャシーとジェシカが「おつかれさ〜ん」と舐めた態度で締めくくった。

ファンからも「誰だよ、あのリングポストに油塗ったの？」「逃げ場なし」「爆笑」「ドジっ子すぎる」と、傷口に塩を塗るような追撃コメントが殺到。「転んだ後の笑顔が大好きだよ」といった愛あるコメントも寄せられた。その後も「試合中に無料タコスを配る情報を聞いたみたいだ」という微妙なアメリカンジョークや、「自分で落ちて笑ってるやん」「なんだかんだ彼女が楽しんでるのが分かる」など、珍プレーがSNS上で盛り上がりを見せた。

試合では早々に脱落し“負け組”となったウォーレンだが、この大失敗がSNS上で話題に。NXT公式も「どこに行くつもりだったの？」という煽りキャプションでさらにイジり倒し、ユーモラスな投稿が火に油を注いだ。この動画は10万を超える視聴数を記録し、リプライも殺到している。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved