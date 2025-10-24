10月22日、美術館の学芸員が病院に出向いて、オンラインで美術館と繋げる「出張美術館」が開かれました。



若手学芸員が企画したこの取り組みを、私が取材してきました。

（宮下寧々アナウンサー）

「オンラインでつなぐ出張美術館があると聞いて、徳島市民病院に来ました」



出張美術館は、学芸員が美術館の外に出向き、オンライン中継を活用して、館外から美術作品を鑑賞してもらう取り組みです。





（宮下寧々アナウンサー）「出張美術館を始めたきっかけは？」

（県立近代美術館・浅田真珠学芸員）

「そもそも美術館に来ることが難しいという人って、意外と多くいるんじゃないかということと」

「そういう人にこそ美術やアートの力は必要とされているんじゃないかなってところから」

「アートの魅力を伝えられたらいいなという思いで始めました」

出張美術館を企画した、県立近代美術館の学芸員、浅田真珠さんです。



2025年1月にも同じ徳島市民病院で出張美術館を開き、患者から好評だったため、今回、2回目を開催しました。

（県立近代美術館・浅田真珠学芸員）

「奥にキラキラ光っている、男性の職員なんですけど、こんな感じにすごく大きい」



この日は、10月4日から始まった開館35周年記念展「美術と野獣」の展示をオンライン中継で紹介。



美術館にいる学芸員が作品をアップで映すなどして、臨場感を味わってもらいました。



（県立近代美術館・浅田真珠学芸員）

「ヴラマンクの木のある風景という作品です」

「荒々しい筆遣いと、鮮やかな色で風景を描いていて、本能を表現することにこだわっていた人」

「風景をリアルに描くってことだけじゃなくて、そこに感情とか気持ちとか本能を乗せるっていう」

「写真でできちゃうけど、絵画にしかできないことを探し始めた」

「こういう作風の人たちが、パリで突然現れた」

また、この日は作品を鑑賞して感じたことや、自分の内面を絵で表現するワークショップも行いました。

（患者）

「去年から入退院繰り返してるので、治療がちょっと前に進まないというので、落ち込むこともあるんですけど、ヒマワリを描いて、お日様の方を向いてっていうので、してみました」

（患者）

「絵とかお話をもらいまして、すごく楽しくなりまして、身体も調子悪かったんですけど、元気も出てきて、すごくありがたく思ってます」

（県立近代美術館・浅田真珠学芸員）

「みなさん最初は緊張されてたと思うんですけど、質問も段々してくれて、私の方が感服しました」



県立近代美術館は今後も、出張美術館などの取り組みを続けていくということです。