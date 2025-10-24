また県内でクマの被害が相次ぎました。



24日午前、東成瀬村で男女4人が次々とクマに襲われ、このうち男性1人が死亡しました。



秋田市では住宅密集地で出没が相次ぎ、日常生活のすぐそばにまでクマが迫ってきています。





＜東成瀬村＞



山粼愛子記者

「男女4人が次々に襲われたということで現場では地元の猟友会などが対応にあたっています」



山あいの集落で起きたクマ被害。



現場は東成瀬村田子内。





村役場から西に約350メートルの住宅と山林が隣接する空き地です。24日午前10時ごろにこの近くでクマの目撃情報がありました。役場に通報した人は。クマを目撃し通報した人「クマが出て橋渡ってきて、走ってきて3メートルぐらいであっと思って、車に戻ったんだよ」「そしたら、戻ってクラクション鳴らしたら、車にかかってきて、車のフォグランプをがっぱりとっちゃって」「まさかガラス割ってまで入ってこないと思って。車にクマの足跡ついてる」警察などによりますと、その約1時間後、「クマに襲われている人がいる」と、近くに住む人から消防に通報がありました。警察と消防が駆けつけると男性3人と女性1人の合わせて4人が顔にけがをして倒れていたということです。横手市に住む70代の夫婦と、近くに住む60代と30代の親子とみられていて、4人のうち男性1人が死亡しました。地元の猟友会が午後1時半ごろに1頭を捕獲しています。クマの爪には血のようなものがついていました。＜秋田市＞24日朝は、秋田市の市街地でも目撃が相次ぎました。住宅敷地内にあるカキの木の上で動くクマ。現場は秋田市保戸野中町の住宅です。24日午前6時10分ごろ、この家に住む70代の女性が自宅敷地内のカキの木に登っている体長約1メートルのクマと70センチほどのクマを見つけました。女性は居間でくつろいでいた際に気づいたということで、室内から動画を撮影しました。撮影者「一時的にはこっちに向かっていたから、それが一番怖かったんですけれども、ビデオを撮っていたんですけれども、それを切って、あっちの方に逃げた。反対のところに逃げたんですけれども。」クマは庭をうろついたりカキを食べたりしておよそ30分とどまった後、東側へと去ったということです。撮影者「もしかしたら、また狙ってくるかもしれないけど、今までより注意深く、朝起きたら見るつもりです。」現場はすぐ近くに幼稚園や医療機関などもあり、現場周辺が児童の通学路にもなっている秋田大学附属小学校は臨時休校の対応をとりました。秋田市によりますと午後4時半ごろ、同じ保戸野中町の民家の敷地で2頭のクマが捕獲されました。最初に目撃されたクマと同じ個体かはわかっていませんが、その後周辺で目撃情報は寄せられていないということです。また午前8時ごろには、住宅や店舗が立ち並ぶ秋田市広面にある公園でも「クマが居座っている」という目撃情報がありました。近くに住む人「この奥にカキの木があるでしょ、正面の。あそこに登っていたらしいんです親子3頭、で、親の方がちょっとかなり痩せていたっていう印象がこのうちの方が言っていたんで」「早く冬眠してもらいたいですよね、もう怖くてあれです」同じ場所で撮影された映像ではカキの木からおりるクマのほかもう1頭いるのが確認できます。近くの学童クラブでは、外遊びを中止したということです。＜湯沢市＞4日前に湯沢市の民家に侵入したクマは、24日午後5時半時点もとどまり続けています。湯沢市は引き続き、捕獲用のおりに入るのを待ち続ける方針です。連日のように市街地にクマが出没している県内、人の生活圏との境界がさらに薄れてきています。♢♢♢♢♢警察によりますと24日午後、秋田市金足片田の畑で農作業をしていた70代の女性がクマに襲われました。意識はあり会話もできているものの、頭や背中など複数か所をひっかかれ、けがをしています。県内でのクマによる人への被害は49人となりました。