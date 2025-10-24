冬になる前にやっておきたいこと／スズキさんと金曜の午後 vol.171【連載マンガ】
ついこの間まで「暑い〜！」なんて言っていたのに、気づけばすっかり秋模様ですね。
「秋が来たということは、冬もすぐそこかも…」と、少し焦り気味のスズキさんとイトーさん。
そんなふたりが、秋のうちにしておきたいこととは…？
季節を理由にするのも、悪くない？
ただディップ系チョコが食べたかっただけのスズキさん。
やりたいことを叶えるために、季節をちょっと言い訳にしてみるのもいいのかもしれませんね。
次回は10月31日（金）18:00に更新予定です。お楽しみに！
前回の話はこちらから▶︎vol.170「トイレ詰まらせた人ってバレたくない」
『スズキさんと金曜の午後』あらすじ
おしゃれや美容への興味も強い大学生・スズキさんの趣味は、“推し”を愛でること。
学校にバイトにオタ活に…と毎日を平凡に過ごす中でも、ちょっとイヤな出来事が起こることもあります。そんな時だってめげたり腹を立てたりすることなく、ポジティブに乗り切れることが彼女の長所の1つ。
なんてことない日々を、自分らしくしあわせに過ごすスズキさんを中心に、その友だちやペットの織りなす、些細な日常をお届けします。
