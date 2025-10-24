森永製菓は、丸い一口サイズのビスケットに、チョコクリームを入れ、お菓子の表面にディズニーキャラクターを印刷した「パックンチョ」から、ディズニー最新作「ズートピア2」期間限定デザインの「パックンチョ」を10月下旬から順次発売する。また、お菓子の表面のプリントも期間限定で「ズートピア2」の絵柄になっており、全34種類で好きなキャラクターを探して楽しめる。今だけの限定デザイン商品の発売で、消費者に笑顔を届けていく考え。



「パックンチョ＜イチゴ＞」

「パックンチョ」は、子どもに好まれるビスケットを開発すべく試行錯誤を重ねた末に誕生した。丸くて一口サイズのビスケットにチョコクリームを入れ、お菓子の表面にディズニーキャラクターをプリントすることを思いつき、「パックンチョ」が生まれた。東京ディズニーランドの開園日と同じ1983年4月15日に新発売し、翌年には＜イチゴ＞味を加え、子どもはもとより、幅広い消費者に支持されている。

「パックンチョ＜チョコ＞」は、チョコクリームを入れた一口サイズのサクサク食感ビスケット。裏面は前作映画のワンシーンを切り取った、コレクションカードになる。

「パックンチョ＜イチゴ＞」は、イチゴチョコクリームを入れた一口サイズのサクサク食感ビスケット。裏面は前作映画のワンシーンを切り取った、コレクションカードになる。

「パックンチョおやつパック」は、パックンチョ＜チョコ＞とパックンチョ＜イチゴ＞が2袋ずつ、計4袋入りとなっている。

「パックンチョ＜チョコ＞ 大袋」は、「パックンチョ＜チョコ＞」と同品質とのこと。配れる個包装入り。

「リトルパックンチョ＜チョコ＞」は、「パックンチョ＜チョコ＞」と同品質とのこと。テトラ型を活かしたユニークなデザインとなっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］10月下旬から順次

