東宝、日本空港ビルデング、東京国際空港ターミナルは3社で連携し、日本のエンターテインメントを、羽田空港から世界へ発信する超大型プロジェクトとして、HANEDA GODZILLA GLOBAL PROJECTを始動する。





昨年11月に生誕70周年を迎え、さらなる拡大を続ける「ゴジラ」。その新たな挑戦の舞台は、国内外から多くの人々が訪れ、日本の文化と伝統の発信拠点でもある日本の空の玄関口羽田空港。2025年12月、第3ターミナル3階出発ロビーに、全長約40m、高さ約9mの超巨大ゴジラが登場する。ここでしか見ることのできない、圧倒的スケールのゴジラが、空港を訪れるすべての人を出迎える。





さらに、2階到着ロビー階のインフォメーションカウンター上部は、歴代怪獣が描かれたグラフィックで演出する。また、同階には世界的に高い評価を得た、映画「ゴジラ−1.0」のゴジラ立像を展示し、羽田空港に到着したすべての人を出迎える。





同プロジェクトは、「日本を訪れるすべての人々をゴジラが出迎え、そして、日本を出発する際にはゴジラが見送る」をテーマに、日本発の世界的アイコンである「ゴジラ」が、エンターテインメントの力で“旅の入口と出口”をつなぐ、かつてない空港体験を創出する。

到着では”ようこそ”を、出発では”また会おう”を。観光体験と日本文化の魅力を融合させ、記憶に残る旅の序章と終章を演出する。

特徴は、世界で唯一、初代ゴジラをベースに羽田空港第3ターミナル出発ロビーのためだけに制作された、全長約40m、高さ約9m圧倒的なスケールと存在感とのこと。到着・出発の動線に寄り添う演出で、旅の高揚と余韻を創出。日本文化・観光の発信拠点としての羽田空港ならではの体験価値を提供する。

［設置概要］

設置場所：羽田空港第3ターミナル 3階出発ロビー階、および2階到着ロビー階

公開期間：12月下旬完成予定〜2026年12月下旬（予定）

東宝＝https://www.toho.co.jp

日本空港ビルデング＝https://www.tokyo-airport-bldg.co.jp

東京国際空港ターミナル＝https://www.tiat.co.jp