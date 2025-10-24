トンボ鉛筆は、「水性ゲルボールペン モノグラフライト」を10月30日、「モノグラフ」（「モノグラフ」は製図用筆記具のペン先形状を事務学習用に展開した広く明るいペン先が特長。同ゲルボールペンもニードルチップを採用してゲルボールペン中最長クラスのペン先で広く明るい視界を確保した）シリーズに加えて全国の文具店、文具コーナー他で順次発売する。ボール径は極細字0.5mmと超極細字0.38mmの2種。インク色は黒、赤、青（赤、青は0.5mmのみ）。ボディカラーは青白黒のモノカラー（全種）、ブルー、グレー、ピンク、パープル（黒0.5mmのみ）。

にじみにくさと速乾性を両立させた「モノドライインク」を新開発した。速乾性に優れる水性染料ゲルインクで紙に染み込んだインクが浸透しにくい処方にした。さらに高精度ニードルチップとの組み合わせでインク吐出量をコントロールすることによって、にじみやウラ抜けを抑制、筆記線がシャープとなっている。小さな文字の密度の高い書き込みに適する。

ゲルボールペンは油性に比べて濃く軽く書けるため中高大学生の25％（平均）が使用しているが、不満点は「乾きが遅い、かすれる、にじむ」（トップ回答）（男女計1500名／2022年／トンボ鉛筆調べ）だった。

ボール座径を大きくする独自のチップ設計によってペンを寝かせてもボールが座から外れにくく、インク吐出量の変化を抑えている。筆記角度によって線幅が変わりにくく安定した線幅が得られる。にじみやウラ抜けの抑制効果と相まってノートをきれいにする効果が得られる。

［小売価格］220円（税込）

※補充リフィルは全種132円（税込）

［発売日］10月30日（木）

トンボ鉛筆＝https://www.tombow.com