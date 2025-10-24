打率1割に終わった25億円男に見切り？ ドジャースが“切り込み隊長”のトレード獲得を画策か「外野に未解決の問題を抱えている」
リードオフマンとしてレッドソックスの“核”となったデュラン(C)Getty Images
MLBはワールドシリーズ開幕を目前に控え、いよいよポストシーズンも最終盤を迎えようとしている。そんな中、着々と動き始めているのが、各球団の補強動静だ。今オフも国内外の有力選手が移籍市場での人気銘柄となっており、トレードを含めたメガディールは必至の情勢になると見込まれている。
【動画】菅野智之を粉砕！ ドジャース移籍が囁かれるデュランの特大弾をチェック
水面下での交渉合戦が始まろうとする中で、トレードでの争奪戦が必至となりそうなのが、レッドソックスの外野手ジャレン・デュランだ。
現在29歳のデュランは長打力が備わり、21本塁打を放った24年に定位置を確保。今季は157試合に出場して、打率こそ.256ながら、リーグトップの13三塁打に加え、16本塁打、出塁率.322、長打率.442、24盗塁の好成績を記録。スピードとパワーを併せ持つリードオフマンとして活躍した。
いまだFAまで3年の期間を残しているデュランは高給を必要としない。ゆえに外野の陣容が手薄なレッドソックスにおいては“非売品”のようにも思える。だが、チームは今冬に見返りを求めた放出を画策しているという。
元ナショナルズのGMであるジム・ボウデン氏は、米メディア『The Athletic』で「デュランの名前はトレードの噂で何度も挙がっていて、レッドソックスはこの冬に彼を手放すことになる」と断言。移籍先の候補として、フィリーズ、タイガース、ガーディアンズ、レンジャーズと列挙した上で「大きな見返りは必要になるが、特に魅力的なのはドジャースだ」とした。
周知の通り、球界でも屈指の陣容を誇るドジャースだが、外野手は数少ない補強ポイントの一つではある。今季は開幕前にマイケル・コンフォートと1年1700万ドル（約25億円）で契約するも、32歳のスラッガーは打率.199、12本塁打、OPS.637と期待外れの成績に終始。ワールドシリーズまで駆け上がった今ポストシーズンもロースターから外れている。
そのテコ入れにデュランが「最適解」だという。ボウデン氏のリポートを伝えた米メディア『Newsweek』は「球界で最も優れていると言っていいファームシステム（育成組織）を持つドジャースは、最終的にデュランを獲得できるだけのトレードパッケージを組み立てられる」と断言。「コンフォートの不調によって彼らは、外野手の陣容に未解決の問題を抱えている。いまやコンフォートが試合出場メンバーにすら入らっていない現状を考えれば、数週間以内に獲得に動くこともあり得る」と早い段階で交渉が始まる可能性を示唆した。
走攻守で計算できるデュランが加われば、戦力層に厚みが出るのは言うまでもない。毎オフの主役となってきたドジャースは、今年はどのような補強を展開するだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]