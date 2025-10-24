スポーツ用品販売のアルペンは、renoma golf「Base Series」（レノマゴルフ ベースシリーズ）の今年秋冬コレクションを全国のゴルフ5および公式オンラインストアで順次発売する。

「renoma golf」は、スタイリスト・フォトグラファー・クリエイティブディレクターなど、多彩な分野で活躍する熊谷隆志氏がディレクターを務めるゴルフブランド。ファッション性とパフォーマンス性を兼ね備えたアイテムを提案している。

その中でも「Base Series」は、より多くの人に、そしてよりパフォーマンスを求める人に向けて今年春にスタートした新ライン。軽くて機能的な素材や、ブランドらしいシックな色合いを特徴とし、練習場からラウンド、さらには日常まで幅広いシーンに溶け込むデザインが魅力となっている。今年春、ゴルフ5の限定55店舗で販売し多くの消費者に好評を得た。春夏シーズンの好評を受け、この秋からは176店舗と取扱い店舗を大幅に拡大し、さらに多くの人に届けることができる体制が整った。

今回登場する秋冬コレクションでは、トップス・ボトムス・アウターに加え、フリースキャップやニット帽などを含む全13アイテムをラインアップ。上質な素材感とベージュ・ブラックを中心としたカラーリングで、洗練されたゴルフスタイルを提案する。

［小売価格］

BASIC LOGO MOCKNECK T LS：1万2100円

BASIC COLLEGE LOGO MOCK NECK T LS：1万2100円

BASIC NECK WARM SWEATSHIRT：1万3200円

BASIC HOODIE SWEATSHIRT：1万4300円

BASIC SWITCHING JK：1万6500円

BASIC SWITCHING FLEECE JK：1万6500円

BASIC PUFFER JK：1万9800円

BASIC COMFORTABLE PT：1万3200円

BASIC STRETCH TWOTUCK PT：1万2100円

POLYESTER ROUND LOGO HAT：6050円

FIVEPANEL FLEECE CAP：6050円

POLYESTER BASIC CAP：6050円

BRAND LOGO CUFF KNIT CAP：6050円

（すべて税込）

アルペン＝https://store.alpen-group.jp