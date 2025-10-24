松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、10月29日午後3時から、「チキン南蛮定食」を発売する。



左から：チキン南蛮（2枚）定食、ロースかつ＆チキン南蛮（1枚）定食

カラッと揚げた鶏もも肉に、甘酸っぱい特製ダレと、チキン南蛮のために仕上げた“玉子たっぷりタルタルソース”をふんだんにかけた「チキン南蛮」が登場する。タレの甘酸っぱさと濃厚なタルタルソースは相性抜群でいうことなし。チキン南蛮を堪能できる定食に加えて、松のや自慢の「ロースかつ」がプラスされた盛合せ定食も販売する。ロースかつもチキン南蛮も一緒に楽しめる欲張りメニューとなっている。単品のチキン南蛮の販売もあるので、テイクアウトすれば、食卓のメインディッシュにも活用できる。

玉子たっぷりのタルタルソースを使用した「チキン南蛮定食」、ぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

チキン南蛮（2枚）定食：990円

ロースかつ＆チキン南蛮（1枚）定食：990円

単品 チキン南蛮（1枚）：390円

（すべて税込）

※また、店内・持ち帰りの税込価格は同一

※持ち帰り可能。持ち帰りのみそ汁は、別途料金が必要

［発売日］10月29日（水）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp