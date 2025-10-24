ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î¾Î¹æŽ¢¾å¹Ä¹¡Ž£¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÉÔµÈ¡ÄÉÔÊÙ¶¯¤ÊµÜÆâÄ£¤ÎŽ¢²õÌÇÅªÌ¾ÉÕ¤±¥»¥ó¥¹Ž£¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÍýÍ³
¢£°ÛÎã¤Î¡Ö»°³ÞµÜ´²¿Î¿Æ²¦ÈÞ²È¡×ÁÏÀß
ÎáÏÂ7¡Ê2025¡ËÇ¯9·î30Æü¡¢¹Ä¼¼·ÐºÑ²ñµÄ¤¬Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«¤«¤ì¡¢ÉË»Ò½÷²¦ÅÂ²¼¤¬»°³ÞµÜ²È¤Î¿·¤·¤¤Åö¼ç¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¡¢¤½¤ÎÊì·¯¤Î¿®»ÒÈÞÅÂ²¼¤¬¡Ö»°³ÞµÜ´²¿Î¿Æ²¦ÈÞ²È¡×¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤ÎÀ¸·×¤ò±Ä¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¤³¤ÎÊóÆ»¤ËÀÜ¤·¤¿ºÝ¡¢¤Þ¤º¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤¿¡£ËÜÍèµÜ¹æ¤ÏµÜ²ÈÅö¼ç¤Î¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÉË»Ò½÷²¦ÅÂ²¼¤¬»°³ÞµÜ²È¤ò·Ñ¾µ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢Â¾¤Î¹ÄÂ²¤¬¡Ö»°³ÞµÜ¡×¤ò´§¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÅ¬Åö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¡¢¡Ö»°³ÞµÜ´²¿Î¿Æ²¦ÈÞ²È¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ëÄÌ¾Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡½¡½¤È¡£
¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£ÅÁ¤¨Ê¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÈÞÅÂ²¼¤¬µÜ¹æ¤ò´§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤¿µÜÆâÄ£Ã´Åöµ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µÜÆâÄ£¤Ï¤³¤ó¤ÊÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´·Îã¤È¤·¤ÆµÜ¹æ¤ò»ò¤Ã¤¿¹ÄÂ²¤ÎÈÞ¤ä¡¢Ä¾·Ï¤Î¤ª»ÒÍÍ¤ä¤½¤ÎÈÞ¤¬µÜ¹æ¤òÌ¾¾è¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´²¿Î¿Æ²¦¤ÎÈÞ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¼«ÂÎ¤Ïº£¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç»°³ÞµÜ¤òÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤ËÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
³Î¤«¤Ë¡¢¹ÄÂ²Êý¤Ï³ØÀ¸À¸³èÃæ¤Ê¤É¤Ë¡¢ÉãÁÄ¤ÎµÜ¹æ¤òÌ¾»ú¤Î¤´¤È¤¯¤ªÍÑ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÊØµ¹¾å¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤Ë»°³ÞµÜ²È¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸Î´²¿Î¿Æ²¦¤¬¡Ö»ä¤Ï»°³ÞµÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¿¤Ó¤¿¤Ó¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢µÜÆâÄ£¤¬¡Ö»°³ÞµÜ´²¿Î¿Æ²¦ÈÞ²È¡×¤òÀµ¼°ºÎÍÑ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£É®¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¹Ä¼¼¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»³²¼¿¸»Ê»á¤â¡Ö°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Æ±ÍÍ¤Î´¶ÁÛ¤òÊú¤¤¤¿¼Ô¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¢£º£¤ÎµÜÆâÄ£¤Î¡Ö¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥»¥ó¥¹¡×¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤
¿®»ÒÈÞÅÂ²¼¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÊ£»¨¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì»ö¾ð¤æ¤¨¤Ë¡¢»°³ÞµÜ²È¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÏÂ¤é¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤âÉ®¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇÛÎ¸¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÁÇÄ¾¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡¢º£¤ÎµÜÆâÄ£¤ò¿®Íê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Ê¿À®¤«¤éÎáÏÂ¤Ø¤Î¸æÂåÂØ¤ï¤ê¤ËºÝ¤·¤ÆÁÏÂ¤¤µ¤ì¤¿¡¢¿·¤·¤¤¹Ä¼¼ÍÑ¸ì¤Î¿ô¡¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¤â¤Ê¤ª¶¯¤¤ÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µÜÆâÄ£¤ÎÆâÉôÉô¶É¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¡¢¾å¹Ä¤´É×ºÊ¤ò¤ª»Ù¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¾å¹Ä¿¦¡×¤ä¡¢¹Ä»Ì¤È¤Ê¤é¤ì¤¿½©¼ÄµÜ¤´°ì²È¤ò¤ª»Ù¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¹Ä»Ì¿¦¡×¤Ê¤É¤ÎÊä½õµ¡´Ø¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍÑ¸ì¤Î¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Ê¿À®°ÊÁ°¤Ë¹ÄÂÀ»Ò¤ò¤ª»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¿µ¡´Ø¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡¢¡ÖÅìµÜ¿¦¡×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡Ö¹ÄÂÀ»Ò¿¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¤³¤ÎÉ½¸½¤Î°ã¤¤¤Ç°ÕÌ£¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Êº¹°Û¤¬À¸¤¸¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¢£·Ú»ë¤µ¤ì¤¿¡ÖÄ¾ÀÜÅª¸ÀµÚ¤òÈò¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºîË¡
ÅìµÜ¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¹ÄÂÀ»Ò¤ÎÊÌ¾Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¸ÅÂåÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤ÎµÜÅÂ¤¬¹Äµï¤ÎÅì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Îò»ËÅª´·½¬¤È¤·¤Æ¡¢µ®¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤ëºÝ¡¢Ä¾ÀÜÌ¾»Ø¤·¤¹¤ë¤Î¤Ï°Ú¤ìÂ¿¤¤¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î¤´½»µï¤ò°Ê¤Æ¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¾å¹Ä¤Ë¤è¤ëÀ¯¼£¤ò¡Ö±¡À¯¡×¤È¸Æ¤Ö¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö±¡¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¸µ¡¹¤Ï¾å¹Ä¼«¿È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤½¤Î¤´µï½ê¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¸¶µÁÅª¤ËÅìµÜ¿¦¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤Ë¤ª»Å¤¨¤¹¤ë¿Í¡¹¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤Î¤ª½»¤Þ¤¤¤ËÊô»Å¤¹¤ë¿Í¡¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¢¤ë¤È²ò¤»¤é¤ì¤ë¡£ÂçÀÎ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡Ö±¡»Ê¡×¤ä¡ÖÃæµÜ¿¦¡×¡¢Èæ³ÓÅª¶áÇ¯¤Þ¤ÇÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¹Ä¹¡µÜ¿¦¡×¤ä¡Ö¹ÄÂÀ¹¡µÜ¿¦¡×¡£¤³¤ì¤é¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇµÜÅÂ¤ÎÊô»Å¼Ô¤ò»Ø¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¾å¹Ä¿¦¤ä¹Ä»Ì¿¦¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤òÌÀ¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¤¿¤á¤Ë¡¢¹Ä¼¼ÍÑ¸ì¤ÎÎò»ËÅªÅý°ìÀ¤òÂ»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤ÎÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ë¤Ï¤è¤ê¹¥¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖÊäº´µ¡´Ø¤ÎÌ¾¾Î¤Ï¡ØÅìµÜ¿¦¡Ù¤È¤ÎÅý°ìÀ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¡¢¡Ø±¡µÜ¿¦¡Ù¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡£Îò»ËÅª¤Ë¤Ï¡¢ÂÀ¾åÅ·¹Ä¤äÂÀ¹ÄÂÀ¹¡¡¢¹ÄÂÀ¹¡¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡Ø±¡µÜ¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
¿ÀÆ»³Ø¼Ô¡¦¿·ÅÄ¶Ñ»á¡Ê¹ÄÕÜ´ÛÂç³Ø¸½ÂåÆüËÜ¼Ò²ñ³ØÉô¶µ¼ø¡Ë
½ÐÅµ¡á¡ÖÅ·¹Ä¤Î¸øÌ³¤ÎÉéÃ´·Ú¸ºÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ¼±¼Ô²ñµÄºÇ½ªÊó¹ð¡¦»²¹Í»ñÎÁ¡×
¢£ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Î¾Î¹æ¡Ö¾å¹Ä¹¡¡×¤ÏÎò»ËÅª¤ËÉÔµÈ
²¿¤è¤ê¤â¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢Àè¹¡ÊÅ²¼¡Ê¢¨ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡Ö¾å¹Ä¹¡¡×¤È¤¤¤¦¾Î¹æ¤À¡£
Àè¹¡ÊÅ²¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀèÎã¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡Ö¹ÄÂÀ¹¡¡×¤òÍÑ¤¤¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ä¹ÄÂÀ¹¡¹æ¤Ï¡ÖÌ¤Ë´¿Í¤È¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤¬¼çÄ¥¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¾Î¹æ¤òÁÏºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
Í¼±¼Ô²ñµÄ¤Ï¾å¹Ä¹¡¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎò»Ë¾å»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾Î¹æ¡×¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¸Þ¸Õ½½Ï»¹ñ»þÂå¤ÎÃæ¹ñ¤ËÂ¸ºß¤·¤¿²¦Ä«¡¦Á°ìä¡Ê304¡Á329¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿Îã¤¬¤ï¤º¤«¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÌäÂê¤Ï¡¢Á°ìä¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤Î¾Î¹æ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÉÔµÈ¤À¤È¤·¤«É½¸½¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤À¡£ËÌÁ×¤ÎÂè¸ÞÂå¹ÄÄë¡¦±Ñ½¡¤Î¾Û¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÔ»¼¤µ¤ì¤¿Îò»Ë½ñ¡Ø»ñ¼£ÄÌ´Õ¡Ù¤«¤é¡¢´ØÏ¢ÉôÊ¬¤Î¤¢¤é¤Þ¤·¤ò¼¡¤Ë¼¨¤½¤¦¡£
¢£Á°ìä¤Î¡Ö¾å¹Ä¹¡¡×¤Ï¼«³²¤·¤Æ¤¤¤ë
Á°ìä¤ÎÂè»°Âå¹ÄÄë¤Ç¤¢¤ëÎÁï¤Ï¡¢½÷¿§¤ËÃ¿¤ê¡¢»°¿Í¤Î¹Ä¹¡¤ò°Ï¤Ã¤¿¡£´±Íù¤Ç¤¢¤ëÄÄ¸µÃ£¤¬¡Ö¹Ä¹¡¤ò»°¿Í¤âÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ÏÎé¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈëÝ¸À¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÎÁï¤ÏÅÜ¤Ã¤ÆÄÄ¤òº¸Á«¤·¤¿¡£¤¢¤ë»þ¡¢¡Ö¾å¹Ä¹¡¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿靳·î¸÷¤Î´¯°ü¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÄÄ¤¬ÎÁï¤Ë¤³¤Î»ö¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¹¡°Ì¤òÇÑ¤µ¤ì¤¿·î¸÷¤ÏÃÑ¤¸Æþ¤Ã¤Æ¼«³²¤·¤¿¡£
ÎÁï¤Ï¤½¤Î¸å¡¢²þ¤á¤ÆÜè»á¤ò¾å¹Ä¹¡¤ËÎ©¤Æ¤¿¡£ºÆ¤Ó¹Ä¹¡»°¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¼·¿Í¤Ë¹Ä¹¡¤Î¼¥¼ú¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Á°ìä¤ÎÃá½ø¤ÏÂç¤¤¤ËÍð¤ì¤¿¡½¡½¡£
ÎÁï¤Ë¤Ï°Å·¯¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Â¿¿ô¤¢¤ë¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä¤³¤ì°Ê¾å¤Î¾Ò²ð¤ÏÍ×¤ë¤Þ¤¤¡£Í¿¦¸Î¼Â¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÀ¼£°Ý¿·Á°¤ÎÄ«Äî¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢¾å¹Ä¹¡¤È¤¤¤¦°Æ¤Ï¡Ö¶§Îã¡×¤È¤·¤Æ¤Û¤Ü´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âà¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¢£ÈþÃÒ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡ÖÎò»Ë½ñ¤Ë¤Ê¤¤É½¸½¡×¤È¡Ä
Àè¹¡ÊÅ²¼¤ÏÊ¿À®Ëö´ü¤Î°ì»þ´ü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÀ¸Á°Âà°Ì¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Îò»Ë½ñ¤ÇÀÜ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿·Ê¹¤Î°ìÌÌ¤Ë¡ØÀ¸Á°Âà°Ì¡Ù¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê³è»ú¤ò¸«¤¿»þ¤Î¾×·â¤ÏÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç»ä¤Ï¡¢Îò»Ë¤Î½ñÊª¤ÎÃæ¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿É½¸½¤ËÀÜ¤·¤¿¤³¤È¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ì½Ö¶Ã¤¤È¶¦¤ËÄË¤ß¤ò³Ð¤¨¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡½¡½Ê¿À®28¡Ê2016¡ËÇ¯10·î20Æü¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤ËºÝ¤»¤é¤ì¤Æ¡£
¤½¤ÎÀè¹¡ÊÅ²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ»Ë¤Î½ñÊª¤Ë¤Ï¸«¤¨¤º¡¢¤·¤«¤âÃæ¹ñ¤Î¸Î»ö¤«¤é¤¹¤ì¤ÐÈò¤±¤é¤ì¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤¾Î¹æ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤¨¤Æ¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏÀè¹¡ÊÅ²¼¤Ë¹ñ²È¤°¤ë¤ß¤Ç·ù¤¬¤é¤»¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¡¢¤ï¤¶¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉÔ¸«¼±¤æ¤¨¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¤³¤Î¾Î¹æ¤Ï¡¢¹Ä¼¼¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¾å¤Ç¤âºÇ°µé¤Î±øÅÀ¤À¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡£´Á³Ø¼Ô¡¦ÁáÀîÂÀ´ð»á¡Ê¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸³Ø¸¦µæ²Ê¹Ö»Õ¡Ë¤â¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅÁÅý¤¢¤ë¹ñ²È¤Ï¡¢ÀèÎã¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀµÅýÀ¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢°ÂÄêÀ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢ÎîÀ¤È¸¢°Ò¤È¤òÁý¤¹¤ï¤±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÄ«¤Ç¤Ï¡ØÏÂ´Á¤Î¸Î¼Â¡Ù¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¾å¹Ä¹¡¡Ù¤ÏËÜÄ«¤ËÎã¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÁÅÚ¤ÎÎã¤Ï¶Ë¤á¤ÆÉÔ¾Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Î¹æ¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢ÉÔ³Ø¤ÎÅÌ¤Ë¤è¤ëµö¤·¤¬¤¿¤¤ÈÈºáÅª¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡×
¢£¡ÖÌ¾¤ÎÍð¤ì¤Ï¹ñ²È¤ÎÍð¤ì¡×
ÎáÏÂ¤Î¹Ä¼¼ÍÑ¸ì¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼ç¤ËÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤ÏÍ¼±¼Ô²ñµÄ¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢¤Þ¤¿ºÇ½ªÅªÀÕÇ¤¤ÏÅö»þ¤Î°ÂÇÜÆâ³Õ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¾ù°ÌÆÃÎãË¡¤Ë»¿À®¤·¤¿¤Û¤ÜÁ´°÷¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¿¤Á¤Ë¤³¤½¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¹Ä¼¼´Ø·¸¤Î¼ÂÌ³¤Ë·È¤ï¤ëÌò½ê¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÎãË¡¤ÎÊ¸¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÜÆâÄ£¤¬°Õ¸«¤ò°ìÀÚµá¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤¬¤¿¤¤¡£µÜÆâÄ£¤Î¹â´±¤¿¤Á¤ÏÊ¿À®Ëö´ü¡¢¾ù°Ì¸å¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¾¾Î°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤âµ¿Ìä¤òÊú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤â¤·¤â¹Ä¼¼ÅµÈÏ¤Î²þÀµ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¹Ä¼¼ÍÑ¸ì¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤â¤Ê¤µ¤ì¤ÆÁ³¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¡Ö¹¦»Ò¤ÎÛ©¤¯¡ØÉ¬ÌéÀµÌ¾¸Ã¡ÊÉ¬¤º¤äÌ¾¤òÀµ¤µ¤ó¤«¡Ë¡Ù¡£Ì¾¤ÎÍð¤ì¤Ï¡¢¹ñ²È¡¦¼Ò²ñ¤ÎÍð¤ì¤Ç¤¹¡×¡ÊÁáÀî»á¡Ë
¢£¸µ»ø½¾Ä¹¡¦Æþ¹¾ÁêÀ¯¤¬Äè¤·¤¿¶ì¸À
ÀèÄëÊÅ²¼¤ËÀµ¤·¤¯¡ÖÂÀ¾åÅ·¹Ä¡×¹æ¤òÊô¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¹ÄÂÀ¹¡¹æ¤¬¡ÖÌ¤Ë´¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ´÷Èò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¸Ü¤ß¤ë»þ¡¢¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÂ¦¶á¤òÄ¹¤¯Ì³¤á¤¿¸µ»ø½¾Ä¹¡¦Æþ¹¾ÁêÀ¯»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
Æþ¹¾»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÇÔÀï¸å¤ËµÜÃæ¤Îµ¡¹½½Ì¾®¤ä¿Í°÷À°Íý¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤¿ÀÞ¤Ë¡¢´±¿¦Ì¾¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¹ñÌ±¼ç¸¢¤Î¿·»þÂå¤Ë¤Ï¤½¤°¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ö»ø½¾¡×¤ò²þ¾Î¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤Þ¤Ç½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸Å¾Î¤ò¼Î¤Æµî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èà¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖË¡À©¶É¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢¡Ø»ø½¾¡Ù¤È¤Ï¡Ø¤Ï¤Ù¤ê¤·¤¿¤¬¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÈÜ¶þ¤Ç¡¢Éõ·úÅª¤À¤«¤é¡¢ÊÑ¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦µÄ¤¬½Ð¤¿¤½¤¦¤À¡£µÜÆâÄ£Â¦¤Ï¡¢ÊÌ¤ËÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤«¤í¤¦¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¡¢·ë¶É¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ê¤É¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤¢¤µ¤Ï¤«¤µ¤ò´Ý½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡×
Æþ¹¾ÁêÀ¯¡ØÅ·¹Ä¤µ¤Þ¤Î´ÔÎñ¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¼Ò¡¢1962Ç¯¡Ë229ÊÇ¡£
¢£¹Ä¼¼¤ÎÅÁÅý¤¬Â¸µ¤«¤éÍÉ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
±ÊÅÄÄ®¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡Ö°ÂÄêÅª¤Ê¹Ä°Ì·Ñ¾µ¡×¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÃË·Ï·Ñ¾µ¤òÉ¬¤º¤·¤âÀäÂÐ»ë¤·¤Ê¤¤À¯ÅÞ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÞ¤Ï¡ÖÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤òÂº½Å¡×¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¡¹¤¬µ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¹Ä¼¼¤ÎÅÁÅý¤ÏÂ¸µ¤«¤éÍÉ¤é¤¤¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÂçÊõÎ§Îá°ÊÍè¤Î¸Å¤¤´±¿¦Ì¾¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢µÜÆâÄ£¤Ë¤Ï¤´¤¯¤ï¤º¤«¤Ë»ø½¾¤ä»ø°å¡¢Æâ¼Ë¿Í¤Ê¤É¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿Í¿¦¸Î¼Â¤ÏÊÎ¤í¤Ë¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¹ñ·ûË¡¾å¡¢¾ÝÄ§Å·¹Ä¤Ï¡Ö¹ñÀ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¢Ç½¤òÍ¤·¤Ê¤¤¡×¤Î¤À¤«¤é¡¢À¯¤òÀÝ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤¤¤º¤ì¡ÖÀÝÀ¯¡×¤¢¤¿¤ê¤Ë¤âÊª¸À¤¤¤¬ÉÕ¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ»ø½¾¤ÎÌ¾¤ò¼é¤Ã¤¿»þ¤Î¤è¤¦¤Êµ¤³µ¤ò¡¢¤Ï¤¿¤·¤Æº£¤ÎµÜÆâÄ£¤Ï¼¨¤»¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤³¤ì°Ê¾å¤Î°²½¤ò´í×ü¤¹¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Æþ¹¾»á¤Ë¤è¤ë¿ïÉ®¤ÎÂ³¤¤ò¼¡¤Ë¼¨¤·¤Æ¡¢¤³¤Îµ»ö¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤¿¤¤¡£
----------
Ãæ¸¶ Å¤¡Ê¤Ê¤«¤Ï¤é¡¦¤«¤Ê¤¨¡Ë
¹Ä¼¼¡¦²¦¼¼¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼
ÆüËÜ¤Î¹Ä¼¼¤ä¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢·¯¼çÀ©¡¢¸Åº£ÅìÀ¾¤Î²¦¸ôµ®Â²¡¢·¯¼ç¼çµÁ¼Ô¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îò»Ë¾å¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¹¥¤¤Ê·¯¼ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¹ÄÄë¥«¡¼¥ë£±À¤¡Ê1887¡Á1922¡Ë¡£
----------
¡Ê¹Ä¼¼¡¦²¦¼¼¥¦¥ª¥Ã¥Á¥ã¡¼ Ãæ¸¶ Å¤¡Ë