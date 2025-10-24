ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は24日、4日間の予選が終了。25日の5日目10〜12Rで準優勝戦が行われる。

50歳の誕生日を自らの勝利で祝った。予選最終日の4日目2R、6枠の原田幸哉（長崎）は4コーススローへ合流し、コンマ04の仕掛けから絶好の展開を捲り差し一閃（いっせん）。“イケオジ”が緑枠で大きな勝利を挙げて、得点率は6.80までジャンプアップ。50代最初の白星がセミファイナルを決める会心のターンになった。

「誕生日で勝てたことよりも準優に乗れたことの方がうれしい。4日目が一番良かったですね。これなら満足できます。レバーを握った時の反応が良い。この部分が久しぶりに仕上がりました」

ダービーは02年平和島で初めてSGタイトルを奪取した思い入れのある大会で、より一層力が入っているか。

「どのSGもSGには変わりはないですけど、初めてタイトルを取らせてもらった大会なので自分の中では重みが違います」

賞金ランキングは5800万円超で29位。グランプリ出場へ胃がキリキリする戦いが続いている。

「チャンスは十分あると思っています。グランプリを見据えているし優勝戦に乗りたい。前節の蒲郡（5〜10日のG1・70周年記念）はチャンスがあると思っていたけどフライングを切ってしまったので…。それを踏まえて冷静にいきます」

準優10Rは2号艇をゲット。ベストの調整＆作戦を立て、最善を尽くしたい。