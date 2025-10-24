「華麗な日々(原題) 見どころSP」

自身の名が広く知られるきっかけとなった韓国・KBSのシットコム(シチュエーションコメディ)「思いっきりハイキック！」(2006-2007年)以来、幅広い作品で存在感を放ってきたチョン・イル。

昨年は、約5年ぶりの舞台復帰となった「蜘蛛女のキス」での同性愛者モリーナ役が注目を集めたが、今年8月より韓国で放送を開始した「華麗な日々(原題)」では、"古巣"というべきKBSで約3年ぶりにドラマ復帰を飾り、高視聴率を叩き出している。

チョン・イルの3年ぶりのドラマ復帰作「華麗な日々(原題)」 (C)KBS

世代を超えた共感を描くファミリーラブコメディとして話題を呼んでいる本作。チョン・イルが演じるのは、会社の業務もアクティブな趣味もテキパキとこなし、魅力的な容姿まで併せ持つ"完璧男子"でありながら、恋愛には無関心で、独身を貫いているイ・ジヒョクだ。

恋人はいるものの、優先順位は仕事が上。第1話では、恋人と一緒に過ごしている時に会社から急遽呼び出しを受けたジヒョクが、別れを盾に引き留めようとした恋人をあっさり振り切る...というドライな一面が描かれ、徹底した独身主義ぶりが露わに。両親からの執拗な見合い話に辟易としつつも、独身生活を謳歌していたが、ある出来事をきっかけに彼の人生が一変していく。

「華麗な日々(原題)」 (C)KBS

チョン・イルといえば、「太陽を抱く月」(2012年)や「ヘチ 王座への道」(2019年)など、知性と気品を併せ持つ時代劇の印象が強い。"時代劇プリンス"とまで称されるなど、その演技には定評があるが、今回は一転して、現代的かつリアルな"大人の男"像を体現。実に3年ぶりとなったドラマで、そのギャップが新鮮さをもたらし、熱い支持を集めている。

「華麗な日々(原題)」 (C)KBS

この9月には38歳を迎えたチョン・イルだが、年齢を重ねても変わらぬ爽やかさや、精悍なビジュアルは健在。劇中でのスマートな立ち居振る舞い、感情を露わにしすぎずに心の機微や葛藤を表現する演技には、時代劇で積み重ねてきた独特の品格が滲む。結婚による束縛を嫌い、何より自分の価値観を優先させる...そんな典型的な"MZ世代男子"を飄々と演じる中にも、イルならではの豊かな表現力が詰まっている。

「華麗な日々(原題)」 (C)KBS

「華麗な日々(原題) 見どころSP」 (C)KBS

弱みを見せず隙のないジヒョクの"完璧"ぶりは、チョン・イル本人にもどこか通じるところがある。プロ級の料理の腕前を持ち、数々の番組でそのスキルを披露する"ヨセクナム(＝料理が上手なセクシー男)"としても知られ、多忙な日々の中でも丁寧な暮らしを実践している。

これまで作品ごとに積み上げてきた緻密な役作りやストイックな姿勢も、"理想的な男性像"としての説得力は十分。高いプロ意識と多才さを持つ彼にとって、非常に親和性の高い役柄と言えそうだ。

「華麗な日々(原題) 見どころSP」 (C)KBS

「華麗な日々(原題) 見どころSP」 (C)KBS

ドラマ現場では、3年というブランクをものともせず、作品への情熱を覗かせているチョン・イル。その姿は、貴重な台本リーディングや1〜8話のメイキング映像を収めた「華麗な日々(原題) 見どころSP」でも確認できる。また、ジヒョクに思いを寄せる、大学のサークルの後輩・ウノを演じた女優チョン・インソンと揃って出演した国民的トーク番組「朝の広場」では、撮影時のエピソードなどを披露。誠実な人柄を感じさせる爽やかなトークが必見だ。

「朝の広場〜チョン・イル＆チョン・インソン出演回」 (C)KBS

30代後半になり、「華麗な日々(原題)」ではさらに余裕と深みが増した演技を見せているチョン・イル。成熟した大人の落ち着きをまとった今だからこそ描ける"完璧男子"像に注目したい。

文＝川倉由起子

放送情報【スカパー！】

華麗な日々(原題)

放送日時：2025年11月1日(土)21:10〜

※毎週(土)(日)21:10〜

朝の広場〜チョン・イル＆チョン・インソン出演回

放送日時：2025年11月27日(木)20:15〜

華麗な日々(原題) 見どころSP

放送日時：2025年11月28日(金)20:15〜

チャンネル：KBS World

※放送スケジュールは変更になる場合があります

