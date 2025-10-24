中川翔子、“もう限界で”双子育児について吐露「ワンオペ偉いよ〜」「無理しないで周りを頼って」
タレントの中川翔子さんは10月24日、自身のInstagramを更新。「もう限界で」と双子のワンオペ育児について現状を明かしています。
【写真】中川翔子、双子育児について吐露
最後は、「成長期男子ってめっちゃ食べそう ある程度大きな息子さんいる方 やっぱりたくさんたべるんですか？」と、息子たちの将来に思いをはせた質問も投げ掛けています。
ファンからは、「癒されますけど、ママは、大変ですよね」「これからの成長が楽しみしかないですね」「無理しないで周りを頼って、休み休み頑張ってください」「中学高校男子めっちゃ食べますよ」「双子ちゃん可愛すぎです キレイな赤ちゃんですね」「毎日お疲れ様です ワンオペ偉いよ〜」「外食なんて恐ろしくて連れて行けません」とさまざまな声が寄せられました。
【写真】中川翔子、双子育児について吐露
「癒されますけど、ママは、大変ですよね」中川さんは「わたしひとりのとき」とつづり、9枚の写真を投稿。ワンオペ育児中の“双子同時ギャン泣き”の大変さを明かしています。双子を同時に抱っこする必要があるものの、ベビー布団から抱き上げて立ったり座ったりするのは膝が痛く、「もう限界」と吐露。家族全員が腰痛に悩まされているため、“双子用ベビーベッド”を購入したことを報告しています。
ファンからは、「癒されますけど、ママは、大変ですよね」「これからの成長が楽しみしかないですね」「無理しないで周りを頼って、休み休み頑張ってください」「中学高校男子めっちゃ食べますよ」「双子ちゃん可愛すぎです キレイな赤ちゃんですね」「毎日お疲れ様です ワンオペ偉いよ〜」「外食なんて恐ろしくて連れて行けません」とさまざまな声が寄せられました。