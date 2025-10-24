タレントの中川翔子さんは10月24日、自身のInstagramを更新。双子のワンオペ育児について吐露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：中川翔子さん公式Instagramより）

タレントの中川翔子さんは10月24日、自身のInstagramを更新。「もう限界で」と双子のワンオペ育児について現状を明かしています。

【写真】中川翔子、双子育児について吐露

「癒されますけど、ママは、大変ですよね」

中川さんは「わたしひとりのとき」とつづり、9枚の写真を投稿。ワンオペ育児中の“双子同時ギャン泣き”の大変さを明かしています。双子を同時に抱っこする必要があるものの、ベビー布団から抱き上げて立ったり座ったりするのは膝が痛く、「もう限界」と吐露。家族全員が腰痛に悩まされているため、“双子用ベビーベッド”を購入したことを報告しています。

最後は、「成長期男子ってめっちゃ食べそう　ある程度大きな息子さんいる方　やっぱりたくさんたべるんですか？」と、息子たちの将来に思いをはせた質問も投げ掛けています。

ファンからは、「癒されますけど、ママは、大変ですよね」「これからの成長が楽しみしかないですね」「無理しないで周りを頼って、休み休み頑張ってください」「中学高校男子めっちゃ食べますよ」「双子ちゃん可愛すぎです　キレイな赤ちゃんですね」「毎日お疲れ様です　ワンオペ偉いよ〜」「外食なんて恐ろしくて連れて行けません」とさまざまな声が寄せられました。

スライムの部屋着で“親子コーデ”を披露

21日の投稿では「堀井雄二さんからプレゼント　ドラクエジェラピケ！欲しかったんです〜」とつづり、人気作品『ドラゴンクエスト』の生みの親から贈られたスライムの部屋着姿を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)