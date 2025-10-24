中尾明慶、“担任役”人気俳優との同窓会ショット話題「ニコガク懐かしい」「青春蘇る」の声
【モデルプレス＝2025/10/24】俳優の中尾明慶が23日、自身のInstagramを更新。過去の共演した俳優とのオフショットを披露し、反響が寄せられている。
【写真】中尾明慶「昔の担任」との“同窓会”ショット
この日、中尾は俳優の佐藤隆太と尾上寛之が出演する舞台「明日を落としても」を観劇したことを報告。「良かったなぁ、、、色々と考えさせられました、、、家族とか仲間とかなんか人との繋がりを」と感想をつづった。
投稿では楽屋前で佐藤、尾上とともに撮影した写真を公開し、「そして何より昔の担任、、、あっいや、今は刑事の上司か」と2008年放送のTBS系ドラマ「ROOKIES」に出演した際には自身の担任役で、現在放送中のフジテレビ系ドラマ「新東京水上警察」（毎週火曜21時〜）では上司役である佐藤について記して「昔の部活仲間が本気で取り組んでる姿はとても良い刺激になります。ありがとうございました！」とコメント。また尾上も「ROOKIES」に生徒役として出演しており、今回は同窓会ショットとなった。
この投稿には「ニコガク懐かしい」「素敵な同窓会」「みんな変わってない」「青春蘇る」「皆さんずっと爽やか」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆中尾明慶、"担任役"佐藤隆太出演の舞台へ
◆中尾明慶の投稿に反響
