¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥ÈÇ®ÊÛ ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ë´¶·ã¡Ö¿ÍÊÁ¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/24¡Û¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¨¥¯¥¹¥³¥à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦À¾Â¼À¿»Ê»á¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤ÎTikTok¤ò¹¹¿·¡£19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBS¡¦TBS·Ï¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë11»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÈþ¿ÍÊì
Æ±ÈÖÁÈ¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤È¤·¤ÆÀ¾Â¼»á¤Ï¡Ö¶¿¤µ¤ó¤ò¤¹¤´¤¯Âº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎCM¤Ë¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤Ë¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤É¡¢¶¿¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ç¡¢ÊüÁ÷¤ò¸«¤Æ²þ¤á¤Æ¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£À¾Â¼»á¤ÏÈÖÁÈÆâ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö²»³Úº×¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½Å¤¤Ëë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ë¡Ø¤³¤ì½Å¤¤¤«¤éÁá¤¯½Ð¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤è¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢¶¿¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤äCM»£±Æ¤Ç¤â¡¢¥á¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤âµ¤¸¯¤¤¤äÀ¼¤«¤±¤ò¤µ¤ì¤ë¡¢ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤Êý¡×¤È¶¿¤Î¿ÍÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
À¾Â¼»á¤Ï¡Ö¤Ë¤·¤¿¤ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎCM¤Ç¶¿¤µ¤ó¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶¿¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¡£TikTok¤ÇÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤¦¤Þ¤¯À®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¶¿¤µ¤ó¤Î¸¬µõ¤µ¤ä´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤¬¤½¤ÎËÜ¼Á¡×¤ÈCMµ¯ÍÑ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖCM¤òÄÌ¤¸¤Æ¶¿¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËÀ¾Â¼»á¤Ï¡Ö¾ðÇ®ÂçÎ¦¤ò¸«¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¶¿¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤â¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤»¤º¡¢½àÈ÷¤òÅ°Äì¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤¼¤Ò¶¿¤Ò¤í¤ß¤µ¤ó¤Î²ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£À®¸ù¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ
¢¡¤Ë¤·¤¿¤ó¼ÒÄ¹¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¡×¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ø¤ÎÂº·É¸ÀÍÕ¤Ë
