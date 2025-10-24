秋の夜長はスマホで映画三昧！U-NEXTが料金プランに組み込まれた格安SIMがあるって本当？

動画視聴にはどれくらい容量が必要？ スマホで映画を楽しむコスト目安

スマホで動画を視聴するとき、どの程度のデータ容量が必要になるのでしょうか。目安を知ることで、通信費の管理もしやすくなります。スマホで動画を視聴することは多いと思いますが、特に高画質の映像は通信量が多くなる傾向にあります。

例えば、フルHD画質で1時間視聴すると約2GBのデータを消費するとされています。標準画質であれば1時間あたり約0.3GB程度ですが、毎日映画を1本視聴すれば、月間で30GBを超える可能性があります。

一般的な格安SIMの5GBや10GBのプランでは不足することもあり、速度制限がかかると動画の再生が難しくなることもあります。そのため、動画を楽しむ人にとって「どのくらいの容量を確保できるか」は、スマホの料金プランを選ぶ大きなポイントになるでしょう。



U-NEXTとは？

U-NEXTは、映画やドラマ、アニメ、バラエティーといった幅広いジャンルの動画コンテンツに加え、電子書籍までも楽しめる、国内最大級の動画配信サービスです。

最大の特長は、映画やドラマ、アニメ、雑誌など、見放題作品の豊富さにあります。特に映画が好きな方は、趣味の時間を充実させるツールとなるでしょう。

またU-NEXTは作品のダウンロードができるため、通信量の節約ができる点も特長です。外で作品を見る機会が多い方にはおすすめです。



U-NEXTユーザーに特におすすめなのがy.u mobile

通常、U-NEXTを単体で契約すると月額2,189円（税込）がかかりますが、y.u mobileのU-NEXTつきプラン「シングル U-NEXT」なら月額2,970円であるため、U-NEXTに＋781円でスマホが使えます。

さらに、毎月付与されるU-NEXTポイントを活用すれば、動画コンテンツ・電子書籍の購入以外に、ギガのデータチャージも可能です。すでにU-NEXTをご利用中の方なら見逃せないサービスといえるでしょう。



y.u mobileの現在のプランは図表1の通りです。

図表1

プラン 料金 容量 シングル ・音声：1,070円・データSMSあり：932円・データSMSなし：800円 5GB（最大10GB※1） シングル U-NEXT ・音声：2,970円※データなし 10GB（最大30GB※2） シェア U-NEXT ・音声：4,170円・データSMSあり：4,082円・データSMSなし：3,950円 20GB（最大50GB※2）

筆者作成

※1 「最⼤10GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」を適用した場合。

※2 「最⼤30GB」「最⼤50GB」は、y.u mobileで実施している「ギガ倍増特典」の適用に加え、毎⽉付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使って10GBチャージをした場合。



エンタメもギガも分け合える格安SIM「y.u mobile」

U-NEXTがセットになったもう一つのプラン「シェア U-NEXT」は、最大4名で利用でき、データ容量を分け合ったりU-NEXTアカウントをシェアできるため、家族で利用する際にもおすすめです。

現在は「ギガ倍増特典」というお得な施策も実施されており、以下のように対象プランごとに毎月契約プランのギガが倍増します。分け合えるギガが増えるのは嬉しいポイントです。



＜シングル（5GB）＞プラン

ギガ5GB+倍増特典ギガ5GB＝10GB

＜シングル U-NEXT（10GB）＞プラン

ギガ10GB+倍増特典ギガ10GB＝20GB

＜シェア U-NEXT（20GB）＞プラン

ギガ20GB+倍増特典ギガ20GB＝40GB

適用日：毎月1日（開通翌月から順次付与）

実施期間：2025年4月1日～（終了日未定）

※ギガ倍増特典については予告なく変更、終了される場合があります。また適用について注意事項がありますので、詳しくはy.u mobileの該当ページをご確認ください。



ギガの永久繰り越し！他にはないy.u mobileならではの特長とは？

y.u mobileは、使い切れなかったギガを翌月以降も繰り越せる「ギガの永久繰り越し（100GBが上限）」という仕組みがあります。皆さんの中には、ギガを使い切らずに翌月を迎えてしまう方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ほとんどの格安SIMでは繰り越せても翌月までですしはできませんが、y.u mobileなら使わなかったギガを翌月以降も無期限で繰り越すことができます（100GBが上限）。そのためムダなく使うことができ、動画をよく見る方にもぴったりの格安SIMだといえます。



工夫しながらスマホで映画も楽しもう

秋の夜長に映画やドラマを楽しむなら、通信量と料金のバランスを考えることが大切。通常の格安SIMでは動画視聴に十分な容量を確保するのが難しい場合もありますが、y.u mobileのU-NEXT付きプランなら、エンタメと通信をまとめてお得に利用できます。

まずは、自分がどのくらい動画を視聴しているかを把握し、その使用量に合ったプランを検討してみましょう。映画も通信もストレスなく楽しみたい人にとって、y.u mobileは心強い選択肢となるはずです。

