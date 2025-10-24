髪の悩み、第1位は“うねり”！ 本気の“うねり髪ケア”アイテム6選

ananトレンド大賞2025、美と健康のトレンドをピックアップするウェルネス部門から、“うねり髪ケア”アイテムをご紹介します。

【うねり髪ケア】髪内部からの改善を目指す本気のうねり髪ケアに注目

「今、“美髪課金”というワードがトレンドになっているほど、髪のためにお金をかける女性が増えていて、ヘアケア市場はヒートアップ中。サロン品質のケアを自宅でも求められています」と語るのは美容ジャーナリストの鵜飼恭子さん。

そんな中、多くの日本人女性を悩ませているのが“髪のうねり”。

「髪が広がりやすい梅雨時期や加齢によるものだけでなく、季節問わず、10代から50代まで幅広い世代で第1位の髪の悩みがうねりなんです。そこで、今年は各メーカーから本気のうねり髪ケア製品が登場。なかでも、神戸大学が共同開発した髪密度を高める成分のトステア（R）や、リファのストレートアイロンの新作など、髪の内部構造に着目して根本解決を目指すアプローチが主流になっています。これから進化していくと思うので、ますます目が離せません」

SUMMARY

・日本人女性の髪のお悩み第1位はうねりだった！

・うねりや広がりを内側から抑える本気ケアが続々。

髪のうねり、広がりが女性の髪のお悩みNo.1という状況の中、今年は各メーカーからうねりに特化したヘアケア製品の発売ラッシュが。しかも、内側からの根本解決を目指すものが多いのも心強い。

1、アルタイム スムース ミラクルオイルセラム〈サロン専売品〉100ml \4,180（ウエラ プロフェッショナル TEL. 0120-411524）

2、セラティス テラ ナイト カプセル ヘアマスク 150g \1,320（ヴィークレア TEL. 03-6804-5033）

3、ヘアセオリーラボ セラムイン シャンプー 300ml \5,060 同 トリートメント 300ml \5,500（ヘアセオリーラボ）

4、ウォンジョンヨ ストレートシャンプー 普通〜太い髪用 350ml \1,650 同 ストレートトリートメント 普通〜太い髪用 200g \1,650（Rainmakers TEL. 0120-500-353）

5、リファストレートアイロン プロ＋\28,600（MTG TEL. 0120-467-222）

6、メルト スムース コンディショニングウォーター 170ml \1,430 同 スムースオイル 80ml \1,540＊共に編集部調べ（花王 TEL. 0120-165-692）

1、広がる髪を抑えて毛先までするんとつややかに。スクワランやオメガ9が、広がりやすいうねり髪を扱いやすくなめらかに。

2、インバスケアの仕上げにプラスしたい特別ケア。うねり髪をケアする同シリーズのシャンプー＆トリートメント後に使うと、濃密な美容液成分が浸透し、髪にまとまり感をプラス。

3、話題のトステア（R）を配合！ 美容液で洗うような感動が。うねりの原因の空洞ダメージや水分不足にアプローチする注目成分・トステア（R）を贅沢に配合。洗髪後から驚きのしっとり感が。

4、韓国アイドルメイクの牽引者が手掛けるヘアケア。ソウルのヘアメイクサロンが手掛けるヘアケアライン。うねり髪ケアも髪の太さ別に2種類展開。

5、内側からゆがみを整えプロが作るストレート髪を再現。カーボンレイヤープレートの高密度炭素が放つ遠赤外線が、髪内部のゆがみを緩めてまっすぐに。

6、ドライヤー前になじませてまとまりあるストレート髪に。うねり髪をほぐし、毛流れを補整するスムースセラム処方採用。ベタつかずまとまる髪に。

NAVIGATOR

鵜飼恭子

美容ジャーナリスト。MAQUIA編集者を経てMBA取得。メディアでの美容アドバイス、企業での講演、ブランドのクリエイティブなど活動は多岐にわたる。香りから分析するパーソナル診断も行っている。