「立川立飛歌舞伎特別公演」（２６日千秋楽）の初日公演が２３日、東京・立川ステージガーデンで上演され、市川團子、中村壱太郎、尾上右近ら令和を彩る俳優たちが出演した。

１７２０人、満員御礼の観客が天井の高い会場で一心に舞台を見つめる。普段の劇場公演とはまた違った緊張感がただよっていた。

「連獅子」では右近が狂言師右近後に親獅子の精を、藤間勘十郎の長男で小学６年生の藤間康詞が狂言師左近後に仔獅子の精を勤めた。

右近は２１日まで歌舞伎座で行われていた「錦秋十月大歌舞伎」の「通し狂言 義経千本桜」で佐藤忠信実は源九郎狐を演じていた。歌舞伎座公演前には「３０代半ばに差しかかる世代です。もう若手ではないので、しっかり大人の説得力を持って挑みたい」と話していた右近。

源九郎狐では鮮やかな勇ましさを見せていたが、立川での連獅子ではまたひと味違う顔に。仔獅子を見つめる瞳には「父」の愛と葛藤が見え、踊りはたくましかった。ここでも、大人の説得力が見えた。

團子の祖父・市川猿翁さんが復活させた「當世流小栗判官」をもとにした「新説 小栗判官」では、團子が小栗判官と浪七を、相手役の照手姫を壱太郎が、右近が万長娘お駒と素戔嗚尊を勤めた。

小栗判官を勤める團子の声はまっすぐ伸びやかに会場に響く。序幕で暴れ馬を馬術で統制する場面では、冠のひもが外れ、ゆらゆらと顔にかかるハプニングもあったが、馬に乗って後ろ向きになる度にひもをそっとなおす機転の利いたしぐさも。馬と並んで見得を切ると会場からは思わず「かわいい」と声がもれていた。

小栗判官の声とは対照的に二幕目で浪七が自らの命をささげる場面では、團子の声には荒々しいざらつきが。幕切れの演出の迫力が怖い。

壱太郎の照手姫は”お姫様“らしくかわいく、いじらしい。公演前に「先輩後輩とかそういう垣根を越えて、同志盟友として今回もタッグを組ませていただく。團子くんについて相手役を勤めさせていただきたい」と話していた壱太郎。小栗判官と並ぶとまさに”お似合い“のふたりだった。

團子、壱太郎、尾上右近による３人同時宙乗りは圧巻。小栗判官が神馬にまたがり、後ろに照手姫を乗せて飛び、さらに素戔嗚尊も飛ぶ両宙乗り。神馬での宙乗りを團子は「祖父（猿翁さん）がバイクのハーレー乗りから着想を得たもの」と説明していたが、まさに、映画のラストシーンのようにロマンチック。かなたスモークの中に消えて行く俳優たちは華やかで、観客は拍手喝采、きらきらとした顔でそれを見上げていた。（瀬戸 花音）