２４日放送のフジテレビ系情報番組「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」（月〜金曜・午後２時４８分）では、高市早苗首相がこの日午後２時から衆参両院の本会議で、首相就任後初めての所信表明演説を行ったことを速報した。

同番組では、高市首相の演説内容を（１）物価高対策 ５分７秒、（２）外交・安全保障 ４分１８秒、（３）地方と暮らしを守る ３分５９秒などかけた時間の長さで分析。

コメンテーターで出演のお笑いタレント・小藪千豊は「（政策として）全部やってほしいですよね。やって嫌やなと思うことはないから、ほんま」と話し出すと「高市さんをディスってるわけやないんですけど、こういうマニフェストにしてもそうですけど、最初はものすごく、こんなのやりますねん！って、いいことを言いますねん。ほんで、そうですかって思うてて、その党が政権とっても全然やらへんとかあるんで。今はスタートラインで、この人はこんなのやりますって言うてるだけなので、この後、この人はちゃんとやるのかなってのを、ちゃんと見ていかんといかんのかなと思いますけどね」と続けていた。