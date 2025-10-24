【ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない スタンドの矢ペンキャップ】 11月18日より順次展開予定

BANDAI SPIRITSは、プライズ景品「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない スタンドの矢ペンキャップ」を11月18日より順次展開する。

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」よりキーアイテム「スタンドの矢」モチーフのペン付きキャップで再現したもの。幽霊である吉良吉影の父・吉良吉廣が持つ、スタンド能力を発現させる矢のデザインが再現されている。

(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会