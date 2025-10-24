「ジョジョの奇妙な冒険 第4部」よりプライズ景品「スタンドの矢ペンキャップ」が11月18日より展開
【ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない スタンドの矢ペンキャップ】 11月18日より順次展開予定
BANDAI SPIRITSは、プライズ景品「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない スタンドの矢ペンキャップ」を11月18日より順次展開する。
アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない」よりキーアイテム「スタンドの矢」モチーフのペン付きキャップで再現したもの。幽霊である吉良吉影の父・吉良吉廣が持つ、スタンド能力を発現させる矢のデザインが再現されている。
＼あなたもスタンド使いに⁉／- バンプレストブランド(BANDAI SPIRITS) (@BANPRE_PZ) October 24, 2025
アニメ『#ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』から、スタンドの矢モチーフのペンキャップが登場🏹
お手持ちのペンにも付けられます👍
11月18日(火)よりクレーンゲーム景品で順次登場💥https://t.co/R1qIy1V7m1@anime_jojo #jojo_anime #BANPRESTO pic.twitter.com/OOhlrQppaS
(C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS／集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会