中国共産党中央委員会が記者会見 4中全会を解説
2025年10月24日 18時10分
新華社通信

２４日、中国共産党中央委員会が開いた、４中全会の精神を紹介し解説する記者会見。（北京＝新華社記者／金良快）

【新華社北京10月24日】中国共産党中央委員会は24日午前10時（日本時間同11時）、記者会見を開き、第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）の精神を紹介し、解説した。２４日、中国共産党中央委員会が開いた、４中全会の精神を紹介し解説する記者会見。（北京＝新華社記者／金良快）２４日、記者会見で発言する中国共産党中央委員会政策研究室の江金権（こう・きんけん）主任。（北京＝新華社記者／金良快）２４日、記者会見で発言する中国共産党の韓文秀（かん・ぶんしゅう）中央財経委員会弁公室副主任（日常業務担当）・中央農村工作指導小組弁公室主任。（北京＝新華社記者／金良快）２４日、記者会見で発言する中国国家発展改革委員会の鄭柵潔（てい・さんけつ）党組書記・主任。（北京＝新華社記者／金良快）２４日、記者会見で発言する中国科学技術部の陰和俊（いん・わしゅん）党組書記・部長。（北京＝新華社記者／金良快）２４日、記者会見で発言する中国商務部の王文濤（おう・ぶんとう）党組書記・部長。（北京＝新華社記者／金良快）２４日、記者会見で発言する中国国家衛生健康委員会の雷海潮（らい・かいちょう）党組書記・主任。（北京＝新華社記者／金良快）２４日、記者会見を取材する記者たち。（北京＝新華社記者／金良快）２４日、記者会見を取材する記者たち。（北京＝新華社記者／金良快）