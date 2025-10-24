BS朝日は24日、同局の討論番組「激論！クロスファイア」を終了すると発表した。

BS朝日は「10月19日放送のBS朝日『激論！クロスファイア』において、司会・田原総一朗氏が不適切な発言を行いました」とし、「当該発言については、放送後に編成制作局が田原氏に厳重注意致しましたが、本日24日に臨時取締役会を開催し、慎重に協議を行いました」と臨時取締役会の開催を報告。

その結果、「田原氏の発言は政治討論番組としてのモラルを逸脱していると判断し、当該放送回をもって番組を終了することを決定いたしました」と伝えた。

また、「番組はVTR収録のため不適切発言を編集でカットすることができましたが、それを怠った番組責任者ならびに管理監督者である編成制作局長を懲戒処分としました」と報告した。

そして「視聴者の皆さま、関係者の皆さまに改めて、心よりお詫び申し上げます。今後とも、番組制作および放送倫理の一層の徹底を図ってまいります」と謝罪した。

田原氏は同局番組「朝まで生テレビ！」でも司会を務めているが、こちらは降板や番組終了の予定はないという。

田原氏は司会を務めるBS朝日「激論！クロスファイア」の19日放送に出演。番組では、高市早苗氏の選択的夫婦別姓に対する否定的な姿勢について、ゲストの辻元清美氏、福島瑞穂氏が批判。その後、田原氏が「あんな奴は死んでしまえと言えばいい」と発言し、物議を呼んでいた。