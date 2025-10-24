【25日（土）全国天気】

ポイント

・関東以西の太平洋側は雨

・都心は肌寒い

・北日本は晴れ間

・沖縄は真夏日も

25日（土）は、秋雨前線が次第に北上し、関東から四国にかけて、太平洋側から雨の範囲が広がるでしょう。北陸も夜は雨となりそうです。雨の降る関東地方は、25日（土）も気温があまり上がらず、東京都心は最低12℃、最高16℃の予想です。南西諸島も不安定で、にわか雨や雷雨の所があるでしょう。種子島・屋久島や十島村あたりでは、25日（土）明け方まで局地的な大雨に要注意です。暖かい空気に覆われる沖縄は、那覇で30℃など、真夏日の所があるでしょう。北日本は、日本海側を中心に、比較的、晴れ間の広がる所が多い見込みです。

25日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 4℃（±0 11月中旬）

青森 4℃（-2 11月中旬）

仙台 10℃（＋3 平年並み）

新潟 8℃（±0 11月上旬）

東京都心 12℃（±0 平年並み）

名古屋 15℃（±0 10月中旬）

大阪 16℃（＋2 10月中旬）

広島 14℃（±0 10月中旬）

高知 17℃（＋2 10月上旬）

福岡 17℃（±0 10月中旬）

25日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 14℃（＋6 平年並み）

青森 15℃（＋2 11月上旬）

仙台 18℃（＋1 平年並み）

新潟 19℃（±0 平年並み）

東京都心 16℃（-1 11月中旬）

名古屋 19℃（-1 11月上旬）

大阪 21℃（-2 平年並み）

広島 21℃（-3 平年並み）

高知 25℃（±0 10月中旬）

福岡 24℃（-1 10月中旬）

【週明けは北海道で雪に注意、東京は秋晴れ期待】週末は、低気圧や前線の影響で、東日本や北日本を中心に、雨が降るでしょう。激しい雨が降り、大雨となる所もありそうで、注意が必要です。そして、週明けは北日本で、冬型の気圧配置となり、寒気も流れ込むため、北海道は平地でもみぞれや雪となりそうです。風も強く、雪を伴えば、吹雪となる所があるかもしれません。週明けは、北海道で、暴風や雪の情報にご注意ください。逆に東京は、週明けに、ようやく秋晴れが戻ってくる見込みです。