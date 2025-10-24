「にしたんクリニック」や「イモトのＷｉＦｉ」などを手がけるエクスコムグローバル株式会社の西村誠司社長が２４日、ＴｉｋＴｏｋに動画を新規投稿し、歌手郷ひろみ（７０）についての尊敬の思いを熱弁した。

西村氏はＴＢＳで１９日に放送された「情熱大陸」で、郷が特集されていたことから「郷さんをすごく尊敬しているんです」と話した。

にしたんクリニックのＣＭには郷が出演しており、これについて西村氏は「仕事への向き合い方など、郷さんの生き方がすごく好きで。放送を見て改めて人柄というか、人間性がいいんです」と述べた。「音楽祭のシーンで、出演する前にスタッフさんが重い幕を持っていたんです。それに対して郷さんが『もう、これ重いから早く出てあげようよ』とさらっと声をかけていたのが印象的で、郷さんの人柄だと感じた」と周囲への気づかいを忘れない人柄をあげた。

西村氏は「レコーディングやＣＭ撮影でも、メインではないスタッフさんにも気遣いや声かけをされる、本当に優しい方なんです」とし、「すごく謙虚で、偉ぶってなくて、常に自分の歌唱やダンスを突き詰めるプロとしての姿勢だったりとか」と絶賛。「にしたんクリニックのＣＭで郷さんを象徴的に出演いただいているのは、郷ひろみというアーティストの生き方自体の美しさが僕がビジネスで表現したいことそのものかなと」と最大級の賛辞を送った。

西村氏はまた、「ＴｉｋＴｏｋで伝えたいのは、人生をいかにうまく成功させるか。成功の定義も人それぞれだけど、人としてどうあるべきかということを皆さんに伝えていくことがメインなんですけど。郷さんのあくまでも謙虚で、感謝の気持ちを忘れずに、コンサートでファンを大切にする姿勢がその本質。ＣＭを通じて郷さんの生き様を表現したい」と郷の仕事に取り組む姿勢こそ「成功」のヒントがあると述べた。

西村氏は「情熱大陸を見て、改めて郷さんはすごく素敵で優しく、唯一無二の存在だと感じました。小さなこともおろそかにせず、準備を徹底する姿勢が素晴らしい。ぜひ郷ひろみさんの回を見ていただきたい。成功のエッセンスが詰まっていると思うので、ぜひご覧ください」と視聴を呼びかけた。２６日には後編が放送予定。