極暖で美脚見え♪「Fabrich裏起毛タイツ」で叶える冬の温活スタイル

冬の寒さ対策もおしゃれに楽しみたい女性たちの間で話題の「Fabrich（ファブリッチ）」裏起毛タイツ。発売からわずか1年で累計出荷数18,000個を突破し、Amazonや楽天市場でもランキング1位を獲得しています。防寒性と美脚効果を両立し、旅行や通勤、フォーマルシーンまで幅広く活躍♡寒さを忘れて快適に過ごせる“温活タイツ”として、今季も注目を集めています。

タイツ 人気の理由は“暖かさ×美しさ”

裏起毛でしっかり暖かいのに、見た目はまるでストッキングのように自然。Fabrichの裏起毛タイツは、肌が透けて見える上品な仕上がりで、パンプスにもぴったりフィットします。

足首から先は薄手設計になっており、通勤やお出かけ、フォーマルなシーンでも違和感ゼロ。さらに程よい着圧設計で、ヒップラインもすっきり整い、美しいシルエットを叶えます。

温活に最適♡シーン別で選べる厚み

寒冷地の旅行や真冬のイベント、防寒重視の日には330gタイプを。秋口や屋内での使用には220gタイプがおすすめです。

どちらも内側はふんわり裏起毛で、履いた瞬間からぬくもりを感じられる仕立て。

北海道旅行や告別式など、さまざまなシーンで「買って正解！」と口コミが続々寄せられています。おしゃれも我慢せず、快適な温活ライフを楽しめます♪

冬のおしゃれを支える万能タイツ♡

Fabrichの裏起毛タイツは、ブラックとベージュの2色展開。FREEサイズ（対応身長153～175cm）で、誰でも快適にフィットします。

価格は220gタイプが1,799円（税込）、330gタイプが1,999円（税込）。

素材はポリエステル・ポリウレタンを使用し、やわらかく伸びのある履き心地が魅力です。Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングで好評発売中です。

この冬の“最愛タイツ”で美しく温かく

寒さ対策もスタイルアップも妥協したくない方にぴったりの「Fabrich裏起毛タイツ」。

程よい着圧と自然な透け感で、冬でもスカートを楽しめる優秀アイテムです。毎日の通勤から特別な日まで、足もとから心まで温めてくれるタイツで、今年の冬をもっと快適に♡

寒さに負けない美しさを叶えてくれる“温活の新定番”を、ぜひチェックしてみてください。