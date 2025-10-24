楽天から2位指名の美郷町出身・伊藤樹投手が見せた笑顔と涙 運命の瞬間家族は… 秋田
プロ野球ドラフト会議で美郷町出身、早稲田大学4年の伊藤樹投手が楽天から2位指名を受けました。
家族との会話では涙も見せた伊藤投手。
プロの世界では長く活躍して200勝できる投手を目指すと笑顔で意気込みを語りました。
■楽天から2位指名！
23日のプロ野球ドラフト会議。
「第2巡選択希望選手。東北楽天。伊藤樹。投手。早稲田大学」
楽天から2位指名を受けた美郷町出身の伊藤樹投手。
伊藤樹投手
「本当に嬉しい気持ちが一番ですけど、やはりドラフト1位を目標としてこの4年間進んできたので、多少悔しい気持ちもありながらなんですけど、まずは指名していただいたこと、そして東北楽天として、僕東北にゆかりがあるので、そういった球団に選んでいただけてとても嬉しい気持ちです」
■運命の瞬間を見守る家族
ドラフト会議が始まる直前。
実家では家族が集まって、会議の行方を見守りました。
父・学さん
「はぁ～～」
伊藤投手は父・学さんが指導するスポーツ少年団で野球を始めました。
そして宮城の仙台育英、早稲田大学と進学。
家族は秋田からその活躍を応援してきました。
ドラフト会議が始まって約15分。
大学の選手寮にいる伊藤投手とテレビ電話をつなぎ、共に指名を待ちます。
そして、午後6時。
母・優子さん
「ん～」
父・学さん
「（祈る）」
■かなった親子の夢
「第2巡選択希望選手。東北楽天。伊藤樹。投手」
「うわ～樹～。よかったな～たつ。ちょっとおばあちゃん倒さないで。おめでとう。がんばったな。たつき～。わー。よかったよかった。たつきー。いがったいがった。わー。たつきー、よかったね、うんうん。（ハンカチふく）よかったよかった」
母・優子さん
「これでまた楽しみ増えたよ」
祖母・信子さん
「また応援いくからな～」
伊藤投手
「うん、また来て」
母・優子さん
「一番辛いところを見てきてるのでなのでこれからはたぶん心配ないと思います。早稲田に行って仙台と東京とすごく成長したと思ってるので、あとはケガしないで思う存分楽天でがんばってくれればなと思ってます」
孫の活躍をいつも楽しみにしていた祖母の信子さん。
祖母・信子さん
「切りぬいて自分で楽しみながら、うん、またな～と思って」
廣田裕司アナウンサー
「もっとスクラップこれから増えちゃいますね？」
祖母・信子さん
「あはは。だすな～増えてくれればいいと思ってます」
伊藤投手は父・学さんの誕生日に合わせてプロ志望届を提出したといいます。
親子の夢がかないました。
父・学さん
「苦しい時期がけっこうあったんでそれを考えるとよくここまではい上がってくれたなと、そういう気持ちがこみ上げてきちゃいました」「プロっていう世界ですからそう簡単には勝てるとも思ってませんので、いまの状態ではもちろん勝てないと思ってますので、何も教えられることはないですけど指導を受けて球団の力になれたらいいかなと、それを祈るだけです」
■いよいよプロの世界へ
指名直後は涙を流して喜んでいた伊藤投手。
廣田アナ
「どうですか？」
伊藤投手
「いやーなんとかよかったです」
廣田アナ
「涙？涙でてます」
伊藤投手
「はいそうですね」
廣田アナ「がんばってください」「はい、ありがとうございます」
いよいよ目標のプロの世界へ。新たな勝負が始まります。
対戦したい県出身選手は？
伊藤投手
「投手として投げ合いたいのはやはり僕としては金足農業出身の吉田輝星投手は、甲子園も見てましたし、秋田からここまで勝っていけるんだなというのはすごく当時思っていたのでそんな選手と投げ合える環境にいま立てるので、ぜひ投げ合いができればとてもうれしいです」
「先発投手として試合を作れる能力をプロの世界でも発揮したい」と意気込みを語りました。
伊藤投手
「15年以上活躍して、200勝までのぼり詰められれば僕としてはすごくうれしいかなと思うので、まずは一つ一つの1試合、1イニングを大事にやっていくことが、その1勝のその積み重ねだと4年間でかなり実感しているので一つ一つ大事にしながらその目標に対して進んでいければいいかなと思います」
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
伊藤投手は小学生時代にも楽天ジュニアという選抜チームで楽天のユニホームを着たことがあります。
秋田の、そして東北の皆さんの思いを背負う選手としてプロでの活躍楽しみにしています。
※一部映像をカットしています