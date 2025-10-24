16年前、女性に暴行を加えみだらな行為をした罪に問われた男に対し、秋田地方裁判所は懲役8年6カ月の実刑判決を言い渡しました。



男が犯人かどうかが争点となった裁判で秋田地裁は、DNA鑑定の結果などから第三者による犯行の可能性は極めて低いと認定しました。



判決を言い渡されたのは秋田市飯島川端の無職栗山大樹被告48歳です。



起訴状などによりますと栗山被告は2009年3月、県中央部の路上で当時20代の女性を背後から押し倒して松林に引きずり込み「殺すぞ」などと脅しながら暴行を加えてみだらな行為をしたとして強姦致傷の罪に問われています。





栗山被告が犯人かどうかが争点となった 裁判 秋田地方 裁判 所の岡田龍太郎 裁判 長は、「被告の証言は被害者女性に関する部分以外はほとんどがあいまいで記憶の残り方が不自然」「女性に付着していた DNA が全て被告と一致することからも第三者の可能性は極めて低い」などとして、栗山被告による犯行だっただと認定しました。その上で、「強度の暴行、抑圧をしたうえで執拗に性的な行為に及ぶなど卑劣で悪質な犯行」「否定はしているものの自身の欲を満たすための行為に違いなく反省も見られない」として、懲役10年の求刑に対し懲役8年6か月の実刑判決を言い渡しました。弁護側は控訴するかどうかについては「本人と 相談 した上で決める」と説明しています。