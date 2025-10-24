県内ではクマによる人への被害が相次いでいます。



これまで県内のクマの推定生息数が4,400頭とされる中、今年はすでに1,000頭を超えるクマが駆除されていますが、それでも出没が止まりません。



専門家からは「県内にはもっと多くのクマが生息しているのではないか」と指摘する声も聞かれます。



大量出没の背景、そして求められる対策を深堀りします。

■人里に押し寄せるクマ

背後から突然人にとびかかるクマ。





■鈴木県政とクマ

市街地を徘徊し建物に侵入してくるクマ。冬を前に、人里にエサを依存したクマが活発に動き回っています。川口大介記者「連日目撃されている成獣ですが、けさもクリの木の下で落ちたクリを食べています」クマの大量出没にこの先どう対応すればいいのか？対策の根拠となるクマの生息数について考えます。

連日、県民がクマに襲われる緊急事態。



この日の県議会で、議員たちは県の対応を厳しく追及しました。



小棚木政之議員

「ここ 1ヶ月くらいは会う人会う人からお叱りを受けます（県は）何やってんだと」「ブナの実が不作だとかっていいますけども、出てくるクマみんなコロコロ太ってますので、何を食べてるかはわかりませんけども、一刻も早く駆除する必要があると思います 」



工藤嘉範議員

「クマってすごく賢い状況だって聞いてますし」「その子グマが、やっぱり人間界を恐れないような状況になっていくという、今これ止めないと大変なことになるなと思って、もうやばいなんてもんでないような状況なのかなと思ってますので」



県生活環境部 信田真弓部長

「猛暑によりまして堅果類・山葡萄とかも全くございませんで、クマも食べ物を求めて必死で来ているというような状況であります。で、こちらもやっぱり必死で対応していかなければいけないというところは認識してございます。ただ、今できる対策というものが多くはございません」



さらに県議会の重鎮からはこんな言葉も・・・。



鈴木洋一議員

「災害なので自衛隊も対処しなければならないみたいな話まで（市民から）出ている」「このままいくと必ず子どもが、子どものそばに出たというのは、どこの町でもあることなんで、いずれ子どもが犠牲になったら大変。逆に『子どもでも犠牲にならなきゃ行政動かないのか』っていう話まで市民の間から出ているぐらいなんで、これはやっぱり県も市も、もう完全にもうフェーズ（局面）が変わっちゃったんだという認識を持って対処しないと」



クマの大量出没を受け鈴木知事は適正な数まで捕獲する「管理捕獲」の検討を明言しました。



鈴木知事

「これはもう管理捕獲を、要はこっちから頭数をしっかりと管理するための捕獲をやっていくための根拠となる（推定生息数）調査をしているところでありますので、いずれこの後、凶作、大凶作って出てくると思いますから、その時でもこうはならないようなための管理捕獲をこの後しっかりと考えていくということであります」

■クマは多産ヒトは少子高齢化

川口大介記者

「集落近くのソバ畑です親グマとみられる大きなクマが2頭。そして子クマとみられるのが4頭。あわせて6頭がいまソバを食べています」



今年県内では親子グマの出没が数多く報告されています。



一方でヒトの少子高齢化の波はクマと対峙するハンターの不足という危機的な状況を招いています。



猟友会 稲垣さん

「射殺してもいいんだけどもそのあとが大変だからね」「きょうも一頭射殺（有害駆除）したんだけれども、たまたま日曜日だから解体とか処分する人がいるのでやれたけれども、普通の日（平日）はやれない」



このため猟友会ではロケット花火などを使って朝夕の出没時間帯に追い払いをしていますが…。



稲垣さん

「慣れているやつは知らんふりしているよ」「2～3発やってしょうがなく逃げる感じ」「まぁ呆れるわ」

■秋田の狩猟と保護政策

マタギ発祥の地として脈々と狩猟文化が受け継がれてきた秋田県。



山肌の木々が芽吹く前に、冬眠から覚めたクマを追う春グマ猟を古くから行ってきました。



追われたクマは、ヒトを怖い存在として学習し人里への出没が抑えられたともいわれています。



また、いまから40年ほど前の1980年代、県は調査としてクマに発信機をつけて行動や生態のデータを集めていました。



ただし当時は保護政策が主流で、クマの捕獲や駆除は長い間積極的に行われませんでした。

■野良猫のごとくクマがいる状況

2018年に秋田市で開かれたクマの専門家らによる全国大会。



人里での出没が相次ぐ秋田の現状について語った1人の研究者がいます。



星崎教授

「もう里グマというよりは街グマといったほうがいいものが現れはじめてたというのが秋田の現状」



秋田県立大学の星崎和彦教授。



人の生活圏での相次ぐ出没や被害を予見していた一人です。



星崎教授

「人家が密集している地区にクマが出没するというのはかつて考えられなかったことなんですが、もう間違いないというくらいまで傾向が出た頃にはもう家の周りに野良猫のごとくクマがいる状況が実現してしまっていることになるので」



人里での出没について星崎教授は、エサの凶作だけでなくクマを山に押しとどめるヒトの圧力の低下が背景にあると考えています。



星崎教授

「人口減少とか少子高齢化とか社会的な背景がこの現象をもたらしています。ですので社会の状況がこのまま推移していく限りは必然の結果だと言わざるを得ないかなと思うので」

■秋田にクマは何頭いるのか

そのうえで星崎教授はクマの頭数、「いま秋田にどのくらいのクマがいるのか？」



その数を把握できなければ正しい政策を決められないと指摘します。



星崎教授

「いま何頭いるかというのと（自然界での）死亡率が何％かっていうので（生息）数は劇的に変わります。死亡率がもし5％だったらいまの獲り方最近の獲り方では増えすぎなので」



星崎教授

「全県にはもっとたくさん（クマが）いるんじゃないかというのが私の見立てです」「人口減少を考えるといま動かないと手遅れになる可能性のある問題です」「この問題は自然環境や動物の問題ではなくって社会の問題です根っこは人口減少や高齢化にありますで次の大量出没時にもっと大変になるのでオール秋田的に何かやらないといけないんじゃないでしょうかというふうに訴えたいと思います」

■県内でクマ取材を続ける記者はこの状況をどう見てる？

クマの出没と人への被害が止まりせん。



私自身、毎日のように秋田市郊外でクマを目撃し、その姿をカメラに収めてきました。



感覚としてはおととしの大量出没よりも多い、まさに人里にクマが押し寄せているという実感があります。



映像は今月19日、秋田市河辺の集落で撮影した映像です。



集落にあるカキの木に親子のクマが4頭寄ってきていました。



駆け付けた警察官がロケット花火で追い払おうとしましたが、クマはそのまま木の周辺に留まり続けました。



そしてこちらの映像は数十メートル離れた場所にある別のカキの木です。



ここには大きなクマの成獣がやってきていました。



日が暮れると別の個体もやってきて木の下で鉢合わせしました。



集落にあるクリやカキそれに河川敷のクルミにはクマや枝を折った痕跡、クマ棚がほぼ残されていてクマから見れば集落全体がエサ場となっています。



クマが至るところでエサを求め、集落だけでなく市街地にまで足を延ばし動き回っている状況の中、さらに今年はカキ以外の作物でも懸念の声が聞かれはじめています。



24日朝、秋田市の郊外で撮影した映像です。



刈り取られていない田んぼでクマがイネを食べています。



今年は収穫シーズンの雨と気温の低下で土が乾かず、ぬかるんで収穫が後回し、もしくは放置された田んぼが散見されます。



こうした田んぼが新たなエサ場となりクマを引き寄せています。



また大館や鹿角など県の北部ではおととしに続いて人の生活圏にあるソバ畑に多くのクマが引き寄せられていています。

■相次ぐ人身被害…どんなことに注意すればいいのか

県内では人がクマに襲われケガをする事故が相次いでいます。



24日は東成瀬村で4人がクマに襲われたほか、秋田市中心部の住宅街でも目撃情報が相次ぎました。



いずれの場所も近くを流れる川や水路が、クマにとって身を隠しながら移動できるルートになっていた可能性があります。



こうした川の近くでの散歩や作業をするときは鈴やラジオを鳴らすなどして人の存在をクマに知らせ、鉢合わせによる偶発的な事故を防ぐことが必要です。



もう一つがクマを誘因するカキについてです。



県内にいるクマはおととしの大量出没を契機にカキの味を覚え、冬の時期も集落のカキを求めて集落を徘徊するようになりました。



カキは集落の中に植えられているケースが多いため、玄関先や庭でクマと遭遇する恐れがあります。



早めに実を収穫するか、クマが木に登らないようにトタンを撒く、管理できない場合は伐採するなどの対策を検討してください。



被害を防ぐため県も各市町村もできる限りの対策を打ち出していますが、それを上回る多くのクマが押し寄せてきているため、対策の効果が及んでいないように見受けられます



対策の効果が出るよう、クマを適正な頭数まで減らす、管理捕獲の根拠となる新たな推定生息数のデータは来年公表される予定で、これをもとに頭数管理の議論と対策が前に進むものとみられます。