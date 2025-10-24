「一番くじ モスバーガー 2」が発売決定！ A賞は約28cmの“テリヤキバーガーのティッシュケース”
「モスバーガー」のメニューがテーマの「一番くじ モスバーガー 2」が、11月1日（土）から、全国の「ローソン」、「デイリーヤマザキ」などで発売される。
【写真】景品でかっw 実際のメニューと比べた様子
■ラストワン賞も見逃せない
今回登場するのは、昨年好評を博した「モスバーガー」の一番くじ第2弾。「モスバーガー」のメニューをデザインにあしらったアイテムが当たる全7等級＋ラストワン賞から成るハズレなしのくじだ。
A賞の「テリヤキバーガーのティッシュケース」は、レタスとパティの間からティッシュを引き出すユニークなデザインが特徴のアイテム。約28cmというビッグサイズで存在感も抜群。
また、B賞には紙袋をイメージしたケースもセットになった「モスチキン」のクッションが用意されている。
さらに、C賞の「モスバーガー」をイメージしたグリーンのマグカップと白いスプーンのセットや、D賞のメモスタンドやペン立てとして使えるフィギュアもラインナップ。
そのほか、「ジッパーバッグ＆フレークシールセット」、「タオルコレクション」、「ラバーコレクション」といった「モスバーガー」の魅力がたっぷり詰まったアイテムが続く。
加えて、最後の1個を引くともらえるラストワン賞は、店舗で流れる音がアラームになった「モスバーガー クロック」を提供。さらにラストワン賞と同仕様の時計が抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定。
