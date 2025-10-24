「ReFa」5つの香りのハンドクリーム、12．10発売！ 手のひらにすっぽりおさまるサイズ
美容ブランド「ReFa （リファ）」初のフレグランス「ReFa HEART FRAGRANCE」の香りをぜいたくに閉じ込めたハンドクリームが、12月10日（水）に、「ReFa GINZA」で発売される。
【写真】カラバリがかわいすぎる！ 「ReFa」ハンドクリームのラインナップ一覧
■手肌にまとうフレグランス
今回発売が決まった「ReFa HEART FRAGRANCE HANDCREAM（リファハートフレグランス ハンドクリーム）」は、「リファハートブラシ」のカラーをコンセプトにした香水「ReFa HEART FRAGRANCE」の香りが楽しめるフレグランスハンドクリーム。
ラインナップは、ローズゴールド、シルバー、シャンパンゴールド、シャインレッド、ホワイトの5種類。
手のひらにすっぽりおさまるサイズで、仕事やおでかけなど、さまざまなシーンに持ち運びができる。
「リファハートフレグランス ハンドクリーム」は、12月10日（水）から、11月15日（土）に誕生する新店舗「ReFa GINZA」で先行発売後、ファンクラブ「Club Aira」で発売される。
それぞれの香りは以下の通り。
・ローズゴールド
ピーチとライチの甘さに、マグノリアとローズの華やかさ。ローズゴールドをイメージした心ときめくロマンティックな香り。
・シルバー
雪と雫のウォータリーな清々しさに、ジャスミンとミュゲの気高さ。シルバーをイメージしたクリアで凛とした香り。
・シャンパンゴールド
詳梨のみずみずしい甘さに、オスマンサスの芳醇さ。シャンパンゴールドをイメージした温かく開放感のある香り。
・シャインレッド
ハイビスカスの華やかさに、レッドローズとルバーブの深い艶めき。シャインレッドをイメージした情熱的でしなやかな香り。
・ホワイト
ホワイトシトラスのやわらかさに、ジャスミンの優雅さ。 ホワイトをイメージしたおだやかに満たされる香り。
