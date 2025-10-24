「ReFa HEART FRAGRANCE HANDCREAM（リファハートフレグランス ハンドクリーム）」（税込 3960円）

写真拡大

　美容ブランド「ReFa （リファ）」初のフレグランス「ReFa HEART FRAGRANCE」の香りをぜいたくに閉じ込めたハンドクリームが、12月10日（水）に、「ReFa GINZA」で発売される。

【写真】カラバリがかわいすぎる！　「ReFa」ハンドクリームのラインナップ一覧

■手肌にまとうフレグランス

　今回発売が決まった「ReFa HEART FRAGRANCE HANDCREAM（リファハートフレグランス ハンドクリーム）」は、「リファハートブラシ」のカラーをコンセプトにした香水「ReFa HEART FRAGRANCE」の香りが楽しめるフレグランスハンドクリーム。

　ラインナップは、ローズゴールド、シルバー、シャンパンゴールド、シャインレッド、ホワイトの5種類。

　手のひらにすっぽりおさまるサイズで、仕事やおでかけなど、さまざまなシーンに持ち運びができる。

　「リファハートフレグランス ハンドクリーム」は、12月10日（水）から、11月15日（土）に誕生する新店舗「ReFa GINZA」で先行発売後、ファンクラブ「Club Aira」で発売される。

　それぞれの香りは以下の通り。

・ローズゴールド

ピーチとライチの甘さに、マグノリアとローズの華やかさ。ローズゴールドをイメージした心ときめくロマンティックな香り。

・シルバー

雪と雫のウォータリーな清々しさに、ジャスミンとミュゲの気高さ。シルバーをイメージしたクリアで凛とした香り。

・シャンパンゴールド

詳梨のみずみずしい甘さに、オスマンサスの芳醇さ。シャンパンゴールドをイメージした温かく開放感のある香り。

・シャインレッド

ハイビスカスの華やかさに、レッドローズとルバーブの深い艶めき。シャインレッドをイメージした情熱的でしなやかな香り。

・ホワイト

ホワイトシトラスのやわらかさに、ジャスミンの優雅さ。 ホワイトをイメージしたおだやかに満たされる香り。