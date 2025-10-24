赤ちゃんみたいなサンリオキャラクターズがかわいすぎる！ 「おくるみミニタオルキーホルダー」がカプセルトイに登場
赤ちゃんがおくるみに包まれている姿から着想を得た、サンリオキャラクターズの新作カプセルトイが、10月中旬から全国のカプセルトイ自販機コーナーで発売される。
【写真】シナモロールやクロミもかわいい！ 「おくるみミニタオルキーホルダー」全5種一覧
■キラキラした目が愛らしい
今回登場する「おくるみミニタオルキーホルダー」は、ミニタオルを特定のたたみ方にすると、キャラクターたちがおくるみに包まれているような姿になるキーホルダー。
おくるみ部分のボタンを外すとミニタオルとして使用でき、使用したタオルは折りたたんで、付属のボールチェーンでキーホルダーとして持ち歩ける。ボールチェーンを外して洗濯も可能だ。
ミニタオルは、それぞれのキャラクターのイメージに合わせた全5色を用意。ハローキティ、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミがラインナップにそろい、キラキラした目と両手をあげた姿が愛らしいアイテムとなっている。
