¿§Çò¤ÊÈ©¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È...¥¿¥È¥¥¡¼»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë6²ó½Ð¾ì¤·¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥¿¥È¥¥¡¼»Ñ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ì¿¿²È¤Î¥Ë¥³¡¦¤Ú¥ì¥º¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ë¿²¤½¤Ù¤ë¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¿§Çò¤ÎÈ©¤¬°õ¾ÝÅª¤Çº¸ÏÓ¤Ë¤ÏÌÏÍÍ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¼Ì¤ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡ÖÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¤ó¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤ä¤ó°Ò°µ´¶¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥¿¥È¥¥¡¼Æþ¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤ÇÉ¤À¤±¤ÉÆüËÜ¤¸¤ãÀ¸¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ö¥¿¥È¥¥¡¼¤È²¿¤È¤Ê¤¯POP¤Ê¸À¤¤Êý¤À¤±¤É¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¤Þ¤À»ÉÀÄ¤È¤¤¤¦´¶³Ð¡×¡ÖÂ¾¿Í¤¬»ÉÀÄÆþ¤ì¤ë¤Î²¿¤¬·ù¤Ê¤ó¤À¡© ¡×¡Ö¹¥¤¤Ë¤µ¤»¤Ê¤è ¥â¥é¥ë¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¤âÉÔÍ×¡×¡Ö¥Í¥Ã¥ÈÌ±¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÂ¿ÍÍÀ¤Ï¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£