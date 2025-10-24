西郷真央＆古江彩佳は2連敗 終始リードされ「ベストな状態じゃなかった」
＜ハンファ・ライフプラス・インターナショナルクラウン 2日目◇24日◇ニューコリアCC（韓国）◇6525ヤード・パー72＞西郷真央＆古江彩佳のペアは、スウェーデンのマヤ・スターク＆リン・グラントを相手に、3＆2で黒星を喫した。相手がチャンスにつけ続ける一方で、日本はリズムをつかめず、苦しい一日になった。
【対戦表】日本代表の相手は？ ゴルフ強豪国がズラリ
3番では古江がガッツバーディを決めたが、続くグラントが2メートルのバーディパットを奪い返すなど、序盤はスコアが動かなかったが、5番でスタークがバーディを奪い、日本が1DOWNに。7番では西郷の4メートルのバーディパットがカップに蹴られたあと、相手が決めて2DOWN。8番では両チームともバーディ。「こっちがバーディを決めてから、向こうのバーディパットがよく入っていた」と、なかなか劣勢を立て直すことができない。「相手は2人ともベストに近いゴルフだった。それに対して、こちちがベストな状態でなかったのが、戦えなかった理由」と古江は肩を落とす。初日は世界選抜を相手に逆転負けを喫したものの、ゴルフの内容は決して悪いものではなかった。それだけに、この日の力負けは悔しい。スウェーデンは今年の「全米女子オープン」覇者・スタークがいいリズムを生み出し、グラントを引っ張っていった。西郷も「彼女たち2人とも飛距離のアドバンテージがある中で、いい状態に仕上がっていた。ポイントを取るのが難しかった。自分がもう少しいいプレーができていたら」と唇をかんだ。3DOWNで迎えたドーミーホールの16番パー3では、西郷が3メートルのスライスラインを読み切ってバーディとしたが、スタークもバーディパットを沈めて勝負あり。終盤に粘りを見せたが、西郷＆古江ペアは初日から連敗となった。日本はここまで1勝2敗1分けで、プールステージ突破には3日目に1勝1分以上が必須となる。あすは「気分転換のためにも」ペアを変更する。「ベストな状態じゃないのをヘルプしていただく…という方向で（苦笑）。なにか違うことをやってみよう」（古江）。西郷は山下美夢有、古江は竹田麗央とペアを組み、チーム一丸となって予選突破を目指す。その3日目はホスト国の韓国と対決。アウェーの環境になるのは間違いない。「逆にそれを負かすくらいの気持ちでいきたい」（古江）、「慣れてはいるのであまり気にならない。チームに貢献できるように頑張りたい」（西郷）。3大会ぶりの予選通過、そして初戴冠へ。このまま終わるわけにはいかない。（文・笠井あかり）
