29°Ì¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤â¡¡½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¼ºÂ®¤Î¸åÈ¾3¥Ü¥®¡¼¤Ë¡È²ù¡É¡¡¡Ö¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¡×
¡ãNOBUTA GROUP ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºGC ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡¡2ÆüÌÜ¡þ24Æü¡þ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡þ6562¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÁ°È¾¤È¸åÈ¾¤Ç¤ÏÊÌ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£3¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ3¥Ü¥®¡¼¡£¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÃù¤á¤¿Ãù¶â¤ò¤Ï¤½Ð¤¹¥Ñ¡¼¥×¥ì¡¼¤Ë½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Ï¥Û¥¾¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤ó¤«ËâË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ê°ìËç
¡ÖÁ°È¾¤ÏÂÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¸åÈ¾¤Ï¥Ñ¥Ã¥È¤¬¤º¤ì¤À¤·¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥Ñ¥Ã¥È¤â¥ê¥º¥à¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¤Ê¸åÈ¾¤Ç¤·¤¿¡×¼ó°Ì¤È5ÂÇº¹¤Î25°Ì¤«¤é½Ð¤Æ¡¢½Ð¤À¤·¤Î1ÈÖ¥Ñ¡¼5¤Ç¹¬Àè¤è¤¯¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£±¦¥é¥Õ¤«¤é¤Î3ÂÇÌÜ¤ò¥Ô¥ó¼êÁ°3¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Ñ¥Ã¥È¤â¿¿¤óÃæ¤«¤é¤¤ì¤¤¤ËÄÀ¤á¤¿¡£9ÈÖ¥Ñ¡¼4¤Ï»Ä¤ê125¥ä¡¼¥É¤Î2ÂÇÌÜ¤ò¥Ô¥ó¤½¤Ð1¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¤Û¤ÜËþÅÀ¥×¥ì¡¼¡£9¥Û¡¼¥ë¤Ç4ÂÇº¹¤Î6°Ì¤Ë¤Þ¤Ç½ç°Ì¤ò¾å¤²¤¿¡£¤¤¤¤¥ê¥º¥à¡¢¤¤¤¤Î®¤ì¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥ó¤Ë¸þ¤«¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Èò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤30Ê¬¤Û¤É¤Î¡ÈÂÔ¤Á»þ´Ö¡É¤ËÎ®¤ì¤ÏÀ£ÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎµÙ·Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ªÊ¢¤â¤¹¤¤¤¿¤·¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Ã¡¼¤È¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ã¡¢ÊÌ¤ËµÙ·Æ¤Î¤»¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤ÎÀÕÇ¤¡£½àÈ÷¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×¥¢¥¦¥È¤È¥¤¥ó¤ÇÆ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ï¡¼¥Õ¥¿¡¼¥ó¤Î¤È¤¤Ë½ÂÂÚ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡£Æü¾È»þ´Ö¤ÎÄ¹¤¤²Æ¾ì¤Ï¸áÁ°ÁÈ¤È¸á¸åÁÈ¤ËÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ç½ÂÂÚ¤Ï²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¸á¸å5»þÈ¾¤Ë¤Ï°Å¤¯¤Ê¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ï¾ï¤ËÆüË×¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤È¤Ê¤ë¡£Æü¤ÎÆþ¤ê¤¬ÃÙ¤¤²¤ÊÆ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈµÙ·Æ¥¿¥¤¥à¡É¡£½ÂÌî¤Ï½Å¤Í¤Æ¡ÖÁ´Éô¡¢»ä¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤·¡¢¡Ö3¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Î¡¼¥Ü¥®¡¼¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸åÈ¾¤Î¼ºÂ®¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£¡ÖÁ°È¾¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¸åÈ¾¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾å¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¶õ²ó¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥º¥à¤ÏÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¹îÉþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×8·î¤ÎÊÆ¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥Ý¡¼¥È¥é¥ó¥É¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤Î2ÆüÌÜ¡¢3ÆüÌÜ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë2¥é¥¦¥ó¥ÉÏ¢Â³¤Î¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÀË¤·¤¯¤âÆ¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦29°Ì¥¿¥¤¤ËÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤ê¡¢½µËö¤Î2Æü´Ö¤ò¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤Ï¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤È2Æü¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥Û¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£¾å¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡£¡ØÍß¡Ù¤Ï¸þ¾å¿´¡£¤½¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢¡ÖÎÏ¤ó¤Ç°¤µ¤ò¤¹¤ë¼«Ê¬¡×¤ò¼ê¤Ê¤º¤±¤Æ¡¢¾å¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤¤ÏÉ¬¤º¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦±±µÏ¹§»Ö¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ê¤ó¤«ËâË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ê°ìËç
