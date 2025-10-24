映画『ヒグマ!!』11・21の公開を延期へ 今年8月にも“異例”の声明
俳優の鈴木福が主演を務める映画『ヒグマ!!』（11月21日公開）がきょう24日、公式サイトにて、公開を延期すると発表した。「落ち着いた環境の中で映画を楽しんでいただける公開時期を再調整する」という。
【写真】映画『ヒグマ!!』予告編
製作委員会が発表。「映画『ヒグマ!!』公開延期のご案内」とし、「この度、2025年11月21日に公開を予定しておりました映画『ヒグマ!!』の公開時期について延期することを決定いたしました」と伝えた。
連日報じられるクマの被害について「まず初めに、昨今のクマ被害に遭われた方々、そしてクマの出没警報の下で日々を過ごされている地域の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます」と伝え、「現実の被害が続く状況を真摯に受け止め、関係者と綿密に協議を重ねた結果、落ち着いた環境の中で映画を楽しんでいただける公開時期を再調整することといたしました」と理由を説明した。
なお「本作は、闇バイトとクマ被害という二つの現代的恐怖を交差させた、リアリティ追求型のスリラー映画です。物語には襲撃・食害の描写も含まれますが、それは過激さを目的としたものではありません」と説明。「モンスター・スリラーが本来持つ「恐怖を通して現実をシミュレーションし、人の生を映す」という寓意に根ざした表現であり、現実への配慮を大切にしながら、ご鑑賞の皆さまが安心して没入できる上映環境を整えてまいります」とつづった。
新たな公開日は「改めて確定次第発表」とし、「お手持ちのムビチケはそのままご利用いただけますので大切にお持ちください」と呼びかけ。「引き続き、映画『ヒグマ!!』を応援くださいますようお願い申し上げます」と締めくくった。
同映画は8月29日、国内でクマによる被害が相次いでいることを踏まえ、制作意図を説明していた。
