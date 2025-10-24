山本由伸投手が、大谷翔平選手のMVPトロフィーがクラブハウスの真ん中に置いてある理由に言及しました。

大谷選手は日本時間18日に行われたブリュワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦、「1番・投手兼DH」で出場し投手としては6回0/3を10奪三振、被安打2、無失点の好投。打者としてはホームラン3本という圧巻の成績でチームの勝利に貢献。この功績がありシリーズMVPを手にしました。

そのトロフィーは大谷選手の自宅ではなく、クラブハウスに飾られることに。大谷選手は「TEAM EFFORT」(チームの努力の結晶)と書かれたカードを添えました。

大谷選手に同質問をした際には、「ちょっとストーリーがあったので。ちょっと今話すと長い」として明言を避けていました。

山本投手は、記者から質問を受けると「みんなで戦った、全員で勝ったというのを（大谷選手が）みんなに伝えてくれてるのかなと思います」と答えます。

さらに、大谷選手が仲間の健闘を称えているのであれば、「みんなは翔平さんのプレーに驚いているので、お互いがたたえ合っていい感じだと思います」と続けました。