¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û1½äÌÜ»ØÌ¾¡¦ÀÐ³À¸µµ¤¤Ë»ØÌ¾°§»¢¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤âÃåÍÑ¤Î17ÈÖ¤ò´õË¾¡¡¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤¬¶Ã¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ï¡©
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Ï24Æü¡¢1½äÌÜ»ØÌ¾¤Ç¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿·òÂç¹âºê¹â¡¦ÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¤È¤Î»ØÌ¾°§»¢¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°§»¢¤ò½ª¤¨¤¿ÀÐ³ÀÅê¼ê¤Ï¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤é¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¼Â´¶¤¬¤ï¤¤¤¿¤È¾Ð´é¡£°§»¢¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤«¤éÇØÈÖ¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö(´õË¾¤Ï)¤Ê¤ó¤«¤¢¤ë¤«¤¤¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬¥í¥Ã¥ÆºßÀÒÃæ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿17ÈÖ¤ò´õË¾¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Êº´¡¹ÌÚÅê¼ê¤ò¡ÈÆ´¤ì¡É¤È¸ì¤Ã¤¿ÀÐ³ÀÅê¼ê¡£¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢À¤³¦¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°§»¢¤ò½ª¤¨¤¿¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤¤±¤É³Ú¤·¤¤Îý½¬¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£Â³¤±¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤êÂç¤¤¤¡×¤È180cm¡¦78¥¥í¤È¸øÉ½¤ÎÀÐ³ÀÅê¼ê¤ÎÂÎ³Ê¤Ë¶Ã¤¡£À³ÊÌÌ¤Ç¤â¡Ö·ë¹½¶¯¿´Â¡¤È¤¤¤¦¤«¡£ÂçÂÎ¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤é¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â·ë¹½¥º¥Ð¥º¥Ð¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï¶¯¤¤¤Ê¡Ä¡Ù¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È°õ¾Ý¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÅêµå¤È¶¯¿´Â¡¤Ã¤×¤ê¤«¤é¤â¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¡£¡Ö¤È¤Ï¤¤¤¨ÂÎ¤â¤Þ¤À½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯1·³¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£