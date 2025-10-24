小芝風花“デビュー15周年イヤー”カレンダー表紙解禁 キュートポーズのFC特典カットも【Flower】
【モデルプレス＝2025/10/24】女優の小芝風花が12月12日に発売する『小芝風花カレンダー2026「Flower」』（マガジンハウス）より、表紙とFC限定特典カットが解禁された。
【写真】小芝風花、透明素肌際立つブラックドレス姿
2026年は、話題作への出演が続く俳優・小芝のデビュー15周年アニバーサリーイヤー。そんな記念すべき年を彩るカレンダーの表紙が解禁された。
好きな花だというかすみ草を手に、たおやかなまなざしを向ける姿が印象的な 2026年が華やかな年になることを予感させる表紙となっている。
さらに、TopCoat所属アーティストの通販サイト「TopCoat Online Shop」の限定特典となる“カレンダー未収録カットのフォトカード”絵柄も公開。表紙とはまた違った雰囲気の、愛嬌たっぷり＆キュートなポーズを見せている。
作品によってさまざまな役柄を演じ分ける小芝が、“咲き誇る瞬間の花”が持つ6つのイメージを表現した本作。美しい花たちからインスパイアされ、ある時は可憐に、ある時はのびのびと、ある時は力強く華やかに。多彩な表情で魅せる、アニバーサリーイヤーにふさわしいカレンダーになっている。
また、12月13日に代官山 蔦屋書店にて、小芝からカレンダーを手渡しするお渡し会も開催される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】小芝風花、透明素肌際立つブラックドレス姿
◆小芝風花カレンダー、表紙カット解禁
2026年は、話題作への出演が続く俳優・小芝のデビュー15周年アニバーサリーイヤー。そんな記念すべき年を彩るカレンダーの表紙が解禁された。
好きな花だというかすみ草を手に、たおやかなまなざしを向ける姿が印象的な 2026年が華やかな年になることを予感させる表紙となっている。
◆小芝風花、愛嬌たっぷり＆キュートなポーズ披露
さらに、TopCoat所属アーティストの通販サイト「TopCoat Online Shop」の限定特典となる“カレンダー未収録カットのフォトカード”絵柄も公開。表紙とはまた違った雰囲気の、愛嬌たっぷり＆キュートなポーズを見せている。
作品によってさまざまな役柄を演じ分ける小芝が、“咲き誇る瞬間の花”が持つ6つのイメージを表現した本作。美しい花たちからインスパイアされ、ある時は可憐に、ある時はのびのびと、ある時は力強く華やかに。多彩な表情で魅せる、アニバーサリーイヤーにふさわしいカレンダーになっている。
また、12月13日に代官山 蔦屋書店にて、小芝からカレンダーを手渡しするお渡し会も開催される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】