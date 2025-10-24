Aqua Timez×ReoNa、ツーマンライブタイトルが「Aqua Timez & ReoNa Special Live 2025『合流地点』」に決定！チケットオフィシャル先行スタート！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2025年12月2日(火)、KT Zepp Yokohamaで開催される、Aqua TimezとReoNaによるツーマンライブのタイトルが “Aqua Timez & ReoNa Special Live 2025『合流地点』” に決定した。

本公演は、“絶望系アニソンシンガー”として数々のアニメ作品の主題歌を担当するReoNaが、Aqua Timezの代表曲「決意の朝に」をカバーしたことをきっかけに生まれたツーマンライブ。ReoNaの表現に感銘を受けたAqua Timezのボーカル・太志が直々にオファーを行い、今回の共演が実現した。

“音楽は届き、受け継がれていく”という想いのもと、時を越えて同じ情熱を抱く二組が初めて同じステージに立つ。それぞれが描いてきた音楽が交わり、ひとつの物語を紡ぐ一夜限りの特別な公演となることから、本ライブタイトル「合流地点」と名付けられた。

なお、本日よりチケットのオフィシャルSNS先行受付がスタート。世代やジャンルを超えて響き合う一夜限りの特別な公演を、ぜひ体感してほしい。

＜Aqua Timezコメント＞



ReoNaさんが「決意の朝に」を歌ってくれた時、音楽ってちゃんと届いて、受け継がれていくんだなと感じました。今回「合流地点」というタイトルのもとで同じステージに立てること、本当に嬉しいです。それぞれの歩んできた時間が、音になって交わる夜になると思います。

＜ReoNaコメント＞



初めて、Aqua Timezさんの音楽に触れたのは小学生の頃でした。

「決意の朝に」で紡がれる言葉たちが、メロディが、まだ柔らかかった私の心に、乾いた地面に水が染み込んでいくみたいに広がって。

根付いて、芽吹いて、あれから大人になった今でもなお、私の原点の一つとして息付き続けています。

それぞれ、別の場所で始まった川の流れが、どこかで合わさって大きなうねりになっていくように。

12月2日が、ReoNaと、Aqua Timezさんの“合流地点“。

大切な1日に、ReoNaを選んでくださったことを抱きしめながら、お歌、お届けします。

受け取っていただけますように。

●イベント情報AquaTimez & ReoNa Special Live 2025 「合流地点」12月2日（火）OPEN / START 17:15 / 18:00会場：KT Zepp Yokohamaチケット：6,900円(税込)

オフィシャルSNS先行（抽選）受付開始！

受付期間：10月22日（水）18:00〜10月26日（日）23:59

申込みはこちら

https://l-tike.com/aquatimez/

＜Aqua Timezプロフィール＞

太志（Vo）、OKP-STAR（Ba）、大介（Gt）、mayuko（Key）、TASSHI（Dr）からなるロックバンド。2003年結成。2005年発売のインディーズ盤「空いっぱいに奏でる祈り」がクチコミを中心に話題を集め、80万枚を超えるセールスを記録する。2006年4月にミニアルバム「『七色の落書き』」でメジャーデビューし、さらに同年リリースのシングル「決意の朝に」「千の夜をこえて」が立て続けにヒットし、その年の「NHK紅白歌合戦」に出場した。以降、さまざまなジャンルを融合させた独特のサウンドと、エモーショナルな歌声、メロディを武器に16枚のシングルと6枚のオリジナルアルバムをリリース。2018年の年末に惜しまれながらも解散。しかしながら、2025年8月24日にデビュー20周年を迎えるにあたり、2024年7月に再結成を発表。2025年いっぱいまで活動を行う。

＜ReoNaプロフィール＞

2018年4月にアニメ『ソードアート・オンラインオルタナティブ ガンゲイル・オンライン』劇中歌アーティスト、神崎エルザの歌唱役にてプレデビュー。同年８月に ReoNa 名義のアニメ『ハッピーシュガーライフ』ED テーマ

「SWEET HURT」でソロデビュー。以降『ソードアート・オンライン』シリーズ、『月姫 -A piece of blue glass moon-』、『シャドーハウス』、『シャングリラ・フロンティア』などアニメ、ゲームソングをリリース。

2023 年 3 月には自身初の日本武道館ワンマンライブ「ReoNa ONE-MAN Concert 2023 “ピルグリム” at 日本武道館〜3.6 day 逃げて逢おうね〜」を SOLD OUT。2024 年に５周年ツアー「ReoNa 5th Anniversary Concert Tour “ハロー、アンハッピー” 」を全国9都市11公演、アジア３都市４公演を、同年10月には東京ガーデンシアター２Days公演を開催。

2025年7月放送のアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』のOPテーマ「End of Days」を8月6日リリース。同年10月8日に 3rdアルバム「HEART」をリリース、11月よりアルバムツアー「ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 “HEART”」を発表。

絶望に寄り添うをテーマに歌う、絶望系アニソンシンガー。

