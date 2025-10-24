庄司浩平が快挙 写真集の発売前重版決定「僕としてはあまり実感がないんです」
【モデルプレス＝2025/10/24】俳優の庄司浩平が、10月28日に写真集「庄司浩平写真集 だから、ぼくは」（KADOKAWA）を刊行。この度、発売を前に本作の重版が決定し、喜びのコメントが到着した。
【写真】「40までに」風間俊介＆庄司浩平密着オフショ
「仮面ライダーガヴ」（テレビ朝日系）でラキア・アマルガ／仮面ライダーヴラム役、そして「沼る」と話題沸騰となったドラマ「40までにしたい10のこと」（テレ東）に田中慶司役で出演し、まさにブレイク中の俳優・庄司。本作は小説作品を発表するなど、文学を愛する庄司本人が書き下ろした文章をもとに撮影テーマを設定。セルフプロデュース形式で、まるで純文学作品のようなエモーショナルな物語が繰り広げられる1冊となっている。
重版決定を受けて、庄司は「発売前重版、なかなかないことのようで、僕としてはあまり実感がないんです（笑）」と驚きをコメント。「発売前にも関わらず、本当に多くの皆様に『手に取りたいな』と思っていただけたことは光栄です」と続け、「その期待を裏切らない良いものになったと思いますので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです！」と呼びかけている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆庄司浩平、快挙達成 写真集が発売前重版
◆「庄司浩平写真集 だから、ぼくは」
