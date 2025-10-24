

晴れの国おかやま検定で表彰 THE RAMPAGEの山本彰吾さんに感謝状 岡山県庁

岡山県の文化や歴史などの知識を問う「晴れの国おかやま検定」で最高得点だった男性が24日、岡山県庁で表彰されました。

岡山県の伊原木知事から表彰されたのは、2025年2月の検定で最高得点の95点を獲得した岡山市の遠藤隆宏さんです。

「晴れの国おかやま検定」は岡山商工会議所と岡山県が行っているもので、1問1点で100問出題されます。

60点以上で「博士」、90点以上で「達人」に認定されます。達人には、岡山後楽園の年間パスポートなどが贈られます。

（最高得点の95点／遠藤隆宏さん）

「（Q.95点はうれしい？ 悔しい？）悔しいですね。もうちょっといきたいです。（次回は）もっと上をいきたいと思います」

また、検定の広報活動に協力したとしてダンス＆ボーカルグループ「THE RAMPAGE」のメンバーで、倉敷市出身の山本彰吾さんに感謝状が贈られました。山本さんは博士に認定されたそうです。

（THE RAMPAGE／山本彰吾さん［倉敷市出身］）

「岡山に来ただけで心が晴れやかになるというか、そういった魅力がきょうも新幹線から降りてまず一番にそれを感じたので、岡山の良さってあたたかさだと思います。しっかりとこの岡山をいろんな場所で盛り上げていけるように精進してまいりたいと思います」

次回の検定の申し込みは10月24日～12月12日までで、試験は2026年2月1日です。