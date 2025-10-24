最終盤に入った宮城県知事選（26日投開票）がとんでもない展開になっている。6選を目指す村井嘉浩知事（65）と、7月の参院選で落選した自民党の和田政宗前参院議員（51）がデッドヒート。「和田氏が想定より善戦し、投票箱のふたが閉まるまで、どちらに転ぶか分からない」（県政関係者）ほどの大激戦だという。

【もっと読む】参政党の党勢拡大に早くも陰り…「聖地」加賀市で“親密”現職市長が惨敗落選の波乱

安倍元首相を仰ぐ高市首相は自民県議出身の村井氏を応援し、夫人の昭恵氏は右派の和田氏を支援。県の水道事業をめぐって「外資に売った」と参院選でデマをまき散らし、村井氏とバトった参政党も和田氏と組み、保守分裂となっている。

自民は党本部に近いほど村井氏を支援。衆院宮城5区が地盤の小野寺税調会長が中心となり、県議と票固めに奔走している。高市、小野寺、村井の3氏は松下政経塾の先輩・後輩関係だ。高市氏は告示日の9日に総裁として応援メッセージを出したほか、晴れて女性初首相に就任した21日には村井氏の後援会を通じて動画で投票を呼びかけた。

すると翌日、和田氏はXにアッキーのエール動画を投稿。台湾・高雄に立つ「安倍晋三像」の前で「主人も和田先生に当選していただきたい」と例の調子で訴えていた。

杉田水脈氏も参戦

和田応援団はとにかく強烈だ。告示日には、鞍替えに失敗した裏金カルトの杉田水脈元衆院議員が駆けつけた。参政は神谷宗幣代表を筆頭に、梅村みずほ参院国対委員長らボードメンバーが次々に乗り込んでいる。村井氏に叱られた恨み骨髄で対立候補擁立を模索したものの、勝ち目がないとみて和田氏に乗っかった経緯がある。

「和田氏の子育て支援策が刺さったのもあり、票が読みづらい。情勢調査などもマチマチで、村井リードだったり、和田優勢と出たりもする。当確は深夜にもつれ込む公算大で、大票田の仙台市の開票が終了するまで勝敗は決しないとみています」（地元メディア関係者）

多選批判にさらされる前全国知事会長は土俵際。杜の都の良識が問われている。

◇ ◇ ◇

宮城県知事選や参政党の動きにつしては、関連記事【もっと読む】【さらに読む】などで詳しく報じている。